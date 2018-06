Jättiläisten jäljet - Sofia Wilmanin ja Marja Blomsterin taidetta Villa Elfvikin luontotalossa 14.6. - 12.8.2018

Marja Blomster ja Sofia Wilkman käsittelevät teoksissaan vieraslajikasvien aggressiivista leviämistä Suomessa. Kummallakin taiteilijalla on kokemusta vieraslajikasvien aiheuttamasta tuhosta sekä pitkäaikaisesta taistelusta näitä jättiläismäisiä kasveja vastaan.

Jättiläisten jäljet -näyttelyn teoksissa Blomster käsittelee vieraskasvilajien leviämistä. Hänen teoksissaan on leviämisen alku, siemen tai solu, mutta samalla myös alue, jonka jättiläinen on vallannut itselleen. Näistä jättikasveista on jättiputki hänelle tutuin, sillä se levisi naapurustosta aikoinaan hänen kotipihalleen. Jättiputken taimia hän poisti pihaltaan kahden vuoden ajan.

Wilkman on puolestaan taistellut pihapiirissään japanintatarta vastaan. Hänen maisema- ja kasviaiheiset työnsä liikkuvat esittävän ja ei-esittävän rajoilla. Niissä pinta ja viiva luovat kiehtovia visuaalisia maailmoja. Wilkmanin kiinnostus kasveihin periytyy jo isovanhemmilta, jotka pitivät suurta apteekkia Pohjanmaalla. Apteekin pihapiirissä kasvoivat yrtit ja monet muut kasvit.

Sofia Wilkman ja Marja Blomster ovat espoolaisia kuvataiteilijoita. Molempien töitä löytyy merkittävistä suomalaisista kokoelmista ja heidän taidettaan on ollut esillä myös ulkomailla useissa näyttelyissä. Wilkmanin taiteen teemoja ovat olleet maisema- ja kasviaiheiden lisäksi henkilöhistorian kuvaus ja abstraktit sommitelmat. Blomsterin teosten lähtökohtina ovat luonnon eläimet ja kasvit.

Tietoa ja toimintaa vieraslajien leviämisen hillitsemiseksi

Luontotalossa esillä olevan taidenäyttelyn tavoitteenaan on kiinnittää huomiota haitallisiin vieraslajeihin, jotka ovat levinneet luontoon ihmisen tahallisen tai tahattoman toiminnan seurauksena. Näyttelyssä on esillä myös tietoa vieraslajeista.

Lauantaina 16.6. klo 13 järjestetään luontotalolla vieraslaji-info ja sen jälkeen jättibalsamin kitkentätalkoot Laajalahden luonnonsuojelualueella. Lisätiedot ja talkooilmoittautumiset osoitteesta www.espoo.fi/talkoot.

Aukioloajat

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10–16. Juhannusaattona 22.6. luontotalo on suljettu. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin talon aukioloaikoina. Luontotaloon ja näyttelyyn on vapaa pääsy.