Jättiremontti onnistui – Stadin ammattiopistolla modernit tilat Roihuvuoressa

Kolmen vuoden täysremontti Stadin ammattiopiston Prinsessantien tiloissa tuotti onnistuneen lopputuloksen. Tiloja suunniteltiin alusta lähtien eri tahojen yhteistyöllä. Modernit ja viihtyisät tilat palvelevat 1000 opiskelijaa ja 100 koulutusalan ammattilaista.

Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan tilat hohtavat uutuuttaan. Valoisuus, sopusointuiset värit, raikas sisäilma sekä toimivat ja viihtyisät kalusteet tukevat oppilaiden ja opettajan hyvää työskentelyilmapiiriä.

Täällä ammennetaan tiedot ja taidot moneen eri ammattiin: kokiksi, leipuri-kondiittoriksi, tarjoilijaksi, matkailu-, luonto- ja ympäristöalan osaajaksi tai puhdistusalan ammattilaiseksi. Tulijoita on kaikille koulutuslinjoille runsaasti, sillä näillä aloilla on huutava pula koulutuksen saaneista ammattilaisista.

Hyvät valmiudet työelämään

”On hienoa, että meillä on nyt käytössä modernit työtilat ja työvälineet. Se tekee työskentelystä kaikin puolin sujuvampaa kuin ennen. Työelämässä on sitten helppoa käyttää yksinkertaisempia laitteita”, kolmatta vuotta kokiksi opiskeleva Kiira Auvinen sanoo.

”Vanhassa rakennuksessa kaikki paikat olivat jo kuluneita. Kun tulimme tänne uuteen, oli hienoa, kun paikat kiilsivät uutuutta”, kolmannen vuoden kokkiopiskelija Tome Aronen sanoo.

Remontin seurauksena tilojen käyttö on tullut loogiseksi ja niissä toimiminen on helpompaa sekä opiskelijoille että opettajille.

”Kaikkien opetuskeittiöiden tilat ovat samanlaiset. Oppiminen on tehokkaampaa, kun asiat tehdään samalla tavalla ja työvälineet ovat aina samassa paikassa”, Auvinen painottaa.

Kompaktit työpisteet sijaitsevat suuressa avotilassa, jossa eri työvaiheita tekevien on helppo kommunikoida.

”On tärkeä, että opimme jo opiskeluaikana työskentelemään samalla tavalla kuin työelämässä”, Auvinen toteaa.

Tila- ja kustannustehokkuutta

Prinsessantien toimitiloja on korjattu useassa vaiheessa aiemmin. Remontteja on rajoittanut kiinteistön vanhentunut lvi-tekniikka. Tämän vuosikymmenen alussa päätettiin täysremontista ja tositoimiin päästiin vuonna 2015. Kolmivaiheisen urakan viimeinen vaihe valmistui toukokuun puolivälissä alussa 2018.

”Tämä on ollut ainutlaatuinen projekti ja vain kerran elämässä tarjoutuva tilaisuus suunnitella kokonaisen oppilaitoksen toiminta ja tilat puhtaalta pöydältä,” Prinsessantien toimipaikasta vastaava koulutuspäällikkö Dan Koskinen kertoo.

Opettajat osallistuivat alusta alkaen tilojen suunnitteluun. ”Se mitä opettajat, suunnittelijat ja urakoitsijat yhdessä sopivat, on toteutunut erinomaisesti”, Koskinen kiittää.

Vaikka remontti tehtiin kokonaan vanhojen seinien sisällä, pystyy uudistettu oppilaitos kouluttamaan 1000 oppilasta aiemman 600 sijaan.

”Tilat ovat paljon järkevämmin käytössä. Opetuskeittiöt ovat modulaarisia ja niitä voidaan tarvittaessa yhdistää. Onnistuimme hyvällä suunnittelulla karsimaan paljon hukkaneliöitä”, Koskinen sanoo.

Koska tekniikka on nyt kaikissa tiloissa samanlaista, on ylläpito aiempaa helpompaa ja kustannustehokkaampaa.

”Kun olemme saaneet hienot uudet tilat, meidän on tärkeä pitää ne hyvässä kunnossa.”

Muunneltavat tilat palvelevat kaupungin tavoitetta, että tilat ovat mahdollisimman monipuolisesti käytössä myös silloin, kun niissä ei ole ensisijaista opetusta. Koskisen mukaan Prinsessantien tilat vastaavat hyvin erilaisin tilatarpeisiin.

Tuoreinta tekniikkaa

Tutustumiskierros oppilaitoksen tiloissa on vaikuttava. Menemme ensin leipomoon, josta leijaileva pullantuoksu tulee jo pitkälle vastaan.

Suuressa opetustilassa on valtava määrä laitteita, joista osa näyttää Star Wars -elokuvan roboteilta. Suurissa taikinanvalmistuskoneissa on ripaus 1950-luvun designia, vaikka ne ovat upouusia. Opiskelijat työskentelevät intensiivisesti jokainen oman tehtävänsä parissa: kuka taikinan parissa, kuka uuneja valvomassa, kuka valmiita tuotteita paketoiden.

Siirrymme baariluokkaan, jossa tapaamme tarjoilijan työtä opettavan Veikko Hyvösen. Hän oli virkavapaalla opiskelemassa alan uutuuksia samalla, kun osallistui uusien tilojen suunnitteluun. Tuloksena on modulaarinen baaritiski, joka tehtiin yhteistyössä laitetoimittajien kanssa.

”Tämä on norjalaisten kehittämä uudenlainen baari, jollaista ei ole Suomessa kuin hotelli Clarionissa,” Hyvönen kehaisee tiskinsä takaa oppilaidensa ympäröimänä.

Luokkahuoneissa opiskelijat istuvat ryhmissä tehden omatoimisesti tehtäviään. Opettajat kiertävät siellä, missä apua tarvitaan. Luokkatiloissa on liikuteltavat pöydät ja tuolit, mikä mahdollistaa erilaiset opetustilanteet. Lähes kaikissa luokissa on sohva tai säkkituoleja rennompia hetkiä varten.

Kaikki työskentelevät kannettavilla tietokoneilla ja kännyköillä. Sähköiset välineet ovat korvanneet liitutaulun. Uusi tekniikka on myös opettajilla hyvin hallussa, mikä ei ole kaikissa opinahjoissa vielä itsestäänselvyys.

350 vanhaa ikkunaa

Opetus jatkui rakennuksessa koko kolmevuotisen remontin ajan. Täyssaneeraus maksoi 46 miljoonaa euroa. Sen tuloksena syntyi tavanomaisten opetustilojen lisäksi muun muassa 13 opetuskeittiötä, kaksi leipomoa, konditoriakeittiöt, oppilaitoksen ruokalan keittiö sekä opetusravintola Kokin keittiö.

Rakennuksen sisärakenteet rakennettiin käytännössä uudestaan, mutta vanhaa hyödynnettiin siellä missä se oli järkevää. Sisustuksessa on hyödynnetty hyväkuntoisia vanhoja puukaappeja ja opetuskeittiöissä laitteita, joilla on käyttöikää jäljellä.

Talon 700 vanhasta ikkunasta puolet irrotettiin paikoiltaan, kunnostettiin puhdistamalla, kittaamalla ja lakkaamalla ne uudelleen. Restauroinnin jälkeen ne palvelevat seuraavat 40 vuotta.

Prinsessantien 17 000 neliömetrin kiinteistö on rakennettu vuonna 1978. Sen on suunnitellut arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen, samat joiden kynästä on Temppeliaukion kirkko. Rakennus on suojelukohde.

Kahvila, myymälä ja ravintola – tuttuja palveluita Roihuvuoressa

Jono muodostuu oven taakse hyvissä ajoin ennen kello yhtä. Sisäpuolella on Prinsessantien oppilaitoksen kahvila ja myymälä, josta saa oppilastöinä valmistettuja herkullisia leivonnaisia ja monipuolisia ruoka-annoksia. Kun ovet avataan, ja asiakkaat ovat hetken valinneet tuotteita, kassalle kertyy parinkymmenen hengen jono. Muutamilla on käsissään kaksikin täyttä koria erilaisia tuotteita.

Prinsessantien kahvila, myymälä ja loka-marraskuussa avautuva ravintola Kokki ovat kiinteä osa Roihuvuoren kaupunginosaa. Monet asukkaat käyvät harva se päivä ostoksilla tai ruokailemassa siellä. Tuotteet on hinnoiteltu maltillisesti, mutta niin, etteivät ne polje vähittäiskaupan hintoja.

