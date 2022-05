Jättiterassia ei tule tänä kesänä Helsinkiin – pienempiä yhteisterasseja nousee useammallekin torille

– Esimerkiksi Töölön torille ja Havis Amandan aukiolle tulee ensi kesäksi terassitoimintaa lähialueiden ravintoloitsijoiden toimesta. Myös Hietalahden torista tulee mahdollisesti kesäinen ravintolakeidas, mutta hieman pienemmässä mittakaavassa kuin alun perin oli ajateltu. Torialueelle on tarkoitus toteuttaa Hietalahden kauppahallin ravintoloitsijoiden yhteinen kesäterassi, johon kirppistoimintakin mahtuisi mukaan, kertoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Helsingin Kaupunkitilat Oy on tuottanut vuosina 2020 ja 2021 Senaatintorin ja Kasarmitorin kesäterassit. Terassikokeilut ovat keränneet kiitosta niin kaupunkilaisilta kuin kotimaanmatkaajiltakin, ja niiden merkitys mukana olleille ravintoloille ja koko keskustan elinvoimaisuudelle on ollut huomattava.

– Senaatintorin ja Kasarmitorin terassit olivat kuitenkin korona-ajan poikkeustekoja ja siksi kaupungilla oli niissä niin vahva vetorooli. Nyt tarkoitus oli siirtää jättiterassin konsepti enemmän yrittäjävetoiseksi, mutta osin aikataulusyistäkin johtuen emme onnistuneet rakentamaan sellaista mallia, jonka matematiikka olisi ollut toimiva.

Jättiterassien konseptissa haasteeksi on muodostunut mm. torialueiden hankala infrastruktuuri. Vesien, viemäröintien, sähköjen, vessojen yms. perusinfran puute aiheuttaa toiminnan järjestämiselle suuria kustannuksia. Myös pysyvyyttä ja pidemmän aikavälin suunnitelmia kaivataan investointien takeeksi.

Bauer toivookin, että jättiterassille voitaisi osoittaa jatkossa sopiva paikka vaikkapa aina seuraavaksi viideksi vuodeksi kerrallaan. Hän alleviivaa suunnittelun tärkeyttä ja korostaa torien ja niiden kaupunkikuvan sekä infrastruktuurin suunnittelun tärkeyttä.

– Torit ovat kaupungin paraatipaikkoja ja niihin liittyvien hankkeiden toteutukset on suunniteltava tyylikkäästi ja alueiden erityispiirteitä ja historiaa kunnioittaen. Terassialueet voivat hyvällä ja huolellisella toteutuksella luoda aivan uutta elinvoimaa sellaisiinkin tiloihin kaupungissa, jotka aiemmin ovat ehkä jääneet vähälle huomiolle. Yhteisterassit ovat myös oiva keino nostaa esiin ja kehittää helsinkiläistä ruokakulttuuria, toteaa Bauer.

Helsingin Kaupunkitilat Oy (ent. Helsingin Leijona Oy ja Tukkutori) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on vuokraamiensa tilojen ja alueiden kehittäminen. Yhtiön tehtävänä on kasvattaa Helsingin profiilia vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kaupungiksi kehittämällä mm. Helsingin kaupunki- ja ruokakulttuuria ja tori- ja kauppahallitoimintaa.

