Jazz-Espan ilmaiskonsertit Espan lavalla heinä-elokuun taitteessa

Jazz-Espa tarjoilee yhteensä 17 kokoonpanon verran ajankohtaista kotimaista jazzia Helsingin ytimessä Espan lavalla. Konsertit järjestetään arkisin klo 13.00, klo 16.00 ja klo 17.30. Lauantain konsertit ovat klo 13.00 ja klo 14.30. Konsertit ovat ilmaisia, ikärajattomia ja niihin on esteetön pääsy. Jazz-Espa on ulkoilmatapahtuma ja konserteilla on säävaraus.

Jazz-Espan ohjelmistossa nähdään muun muassa all-star -kokoonpano Valtteri Laurell Nonet feat. Antti Sarpila, upeaa vokaalijazzia esittävä Signe, kotimaisen jazzin legenda Eero Koivistoinen kvartetteineen sekä Grammy-palkitun rumpalin Joe Perin johtama Perillä. Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Jazz-Espan kotisivuilta.

Jazz-Espan virallisia jatkoja vietetään torstaina 3.8. klo 19 eteenpäin Groteskin terassilla, missä illan esiintyjänä nähdään Dalindeo. Illassa viihdyttävät myös DJ A. Myllykoski sekä DJ Lauri Kavallus.

Jazz-Espan hiilijalanjälki mitattiin osana elävän musiikin ilmastolaskentaa vuonna 2022. Jazzliitolle myönnettiin viime vuonna Ekokompassi sertifikaatti ja kaudella 2022–2024 Jazzliitto on sitoutunut vähentämään tuotantojensa kasvihuonekaasupäästöjä. Jazz-Espan ympäristötoimista voit lukea lisää Jazz-Espan kotisivuilta osoitteesta www.jazzespa.fi.

Suomen Jazzliitto ry tuottaa Jazz-Espan Helsingin Kulttuurikeskuksen tuella. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Savoy-teatteri, Ravintola Kappeli, Grotesk Helsinki, Grand Rental Oy sekä Pop & Jazz Konservatorio.

