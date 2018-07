Jazzin supertähti Till Brönner sekä Valtteri Pöyhösen all-star -kokoonpano avaavat Savoyn syksyn

Savoy-teatterin syyskausi käynnistyy kaksipäiväisellä SavoyJAZZ-tapahtumalla. Lauantaina 15. syyskuuta esiintyvät Valtteri Laurell Pöyhönen Nonet sekä saksalainen trumpettivirtuoosi Till Brönner. Sunnuntaina 16.9. lavalla nähdään amerikkalainen saksofonisti ja säveltäjä Seamus Blake.

Saksalainen trumpetisti Till Brönner esiintyy ensi kertaa Suomessa ja Savoy-teatterissa 15. syyskuuta. Till Brönner on Saksan suosituimpia jazzmuusikoita, ja hän on voittanut useita alan merkittäviä palkintoja. Brönner on tehnyt yhteistyötä nimekkäiden artistien kanssa, kuten Natalie Cole, Tony Bennett, Annie Lennox ja Kurt Elling. Saksassa Brönner tunnetaan myös X-Factor -ohjelman tuomarina.

Brönnerin kanssa esiintyy ruotsalainen jazzpianisti ja säveltäjä Jacob Karlzon, joka on tehnyt laajaa yhteistyötä muun muassa laulaja Viktoria Tolstoyn kanssa. Karlzon on julkaissut eri kokoonpanojen kanssa yhteensä 11 albumia. Karlzon tunnetaan ennakkoluulottomana muusikkona, joka suhtautuu improvisaatioon intohimoisesti.

Savoy-teatteria varten räätälöity konsertti

Savoy-teatterissa on luvassa kahden huippumuusikon harvinainen duo-konsertti, jonka sisältö luodaan SavoyJAZZia varten. Konsertissa tullaan kuulemaan muun muassa Brönnerin ja Karlzonin sävellyksiä.

Vaikka Brönnerin ja Karlzonin yhteistyö on suhteellisen tuore, musiikillinen näkemys yhdistää heitä niin vahvasti, että heitä on kuvattu jopa sielunveljiksi. Hyvin erilaiset instrumentit ja ilmaisukeinot luovat Brönneristä ja Karlzonista dynaamisen ja ainutlaatuisen muusikkoparin.

”Urani aikana minulla on ollut halu karsia turha ja päästä kiinni oleelliseen. Tässä projektissa olen päässyt toteuttamaan pitkäaikaista unelmaani,” Brönner sanoo.

Nonet kokoaa kovimmat kotimaiset

Lauantain SavoyJAZZ-konsertin aloittaa mm. Ricky Tick Big Bandin ja Dalindéon keulahahmona tunnetun Valtteri Laurell Pöyhösen Nonet, jota voidaan kutsua sukupolvensa all-star -kokoonpanoksi. Siinä soittavat Pöyhönen, sähkökitara, Jukka Eskola, trumpetti ja flyygelitorvi, Petri Puolitaival, alttosaksofoni ja huilu, Jussi Kannaste, tenorisaksofoni, Antti Rissanen, pasuuna, Ville Vannemaa, baritonisaksofoni ja bassoklarinetti, Ville Herrala, kontrabasso sekä Jaska Lukkarinen, rummut. Nonet esittää Pöyhösen teoksen Tigers Are Better Looking, jonka solistina soittaa klarinetisti Antti Sarpila.

Sunnuntaina SavoyJAZZ-viikonloppu jatkuu iltapäiväkonsertilla, jossa esiintyy Sibis Alumni Big Band saksofonisti Seamus Blaken johdolla. Konsertin solisteja ovat sukupolvensa merkittävimpiin jazztaiteilijoihin lukeutuva Blake sekä latvialainen laulaja Diana Payton.

SavoyJAZZ-viikonloppu 15.-16.9.2018

la 15.9. klo 19.00

Till Brönner, trumpet & Jacob Karlzon, piano

Valtteri Laurell Pöyhönen Nonet, feat. Antti Sarpila

su 16.9. klo 15.00

Seamus Blake ja Sibis Alumni Big Band, feat. Diana Payton

Tuotanto: Savoy-teatteri

