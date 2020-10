Suomalainen JedX Medcare on ensimmäisenä täysin suomalaisena hengityssuojainten valmistajana saanut tuotteilleen EN149:2001+A1:2009 -tyyppihyväksynnän. Yritys on koko toimintansa ajan panostanut korkeaan laatuun, mikä on nyt saanut myös ansaitun tuloksen.

Suojaimia valmistuu tällä hetkellä noin 40 000 kappaleen vuorokausivauhdilla, mutta kuluvan lokakuun aikana tuotantoa nostetaan. Sen jälkeen FFP2- ja FFP3 -luokituksen hengityssuojaimia valmistuu peräti 100 000 kappaletta vuorokaudessa. Tämä onnistuu uuden tuotantolinjan käyttöönotolla sekä siirtymisellä kahdesta työvuorosta kolmeen vuoroon. JedX-suojaimilla on suomalaisina tuotteina luonnollisesti myös avainlippu merkki.

Sertifioinnissa ruuhkaa

JedX Medcare syntyi koronakeväänä osaksi JedX-logistiikkayhtiötä. Perustamiseen vaikuttivat sekä hengityssuojainten vaikea saatavuus globaaleilta markkinoilta sekä niiden heikko tai epävarma laatu. Näihin ongelmiin JedX törmäsi pyrkiessään logistiikkayhtiönä palvelemaan suojaimia tarvitsevia tahoja, kuten esimerkiksi Suomen terveydenhuoltoa ja teollisuutta.

JedX on pyrkinyt vastaamaan Suomessa koronakeväänä syntyneeseen hätään laadukkaan, kotimaisen tuotannon puutteesta ja on nyt myös erittäin tyytyväinen mm. Business Finlandilta, Finnveralta sekä Työ- ja Elinkeinoministeriöltä saamaansa tukeen. Rahallista tukea yhtiö on saanut Business Finlandilta 100.000 euroa, josta yhtiö on tähän mennessä saanut käyttöönsä 70.000 euroa.

Laatu edellä käynnistynyt tuotanto syntyi tinkimättömällä työllä, laadukkailla materiaalivalinnoilla sekä kouluttautumisella. Tuotekehitystä on tehty yhteystyössä sairaanhoitajien, lääkäreiden sekä laitoshenkilöiden kanssa, jotta suojaimet mahdollisimman hyvin vastaisivat heidän toiveitaan. Tuotetestausten määrä on noussut liki sataan ja niitä on tehty sekä Suomessa, yhteistyössä VTT:n ja Työterveyslaitoksen kanssa, että ulkomailla. Testaaminen on ollut äärimmäisen ruuhkautunutta, eivätkä tuotetestauksia tyyppihyväksyntää varten myöntävät laboratoriot ole nopeasti pystyneet palvelemaan asiakkaita suuren kysynnän vuoksi.

Asiakkaita myös ulkomailla

Tyyppihyväksynnän saaneet JedX-suojaimet ovat saaneet erinomaisen vastaanoton. Suomen lisäksi niillä on suuri kysyntä esimerkiksi suurissa eurooppalaisissa sairaaloissa, joissa ne ovat laadultaan syrjäyttäneet jopa kansainvälisiä valtamerkkejä. JedX Medcaren painopiste on kuitenkin Suomessa ja tuotannolla pyritään ensisijaisesti varmistamaan laadukkaiden hengityssuojainten saatavuus kiihtymisen merkkejä osoittavassa COVID-19 -tilanteessa.

Laadukkaiden suojainten tarve on jatkuvassa kasvussa myös Suomessa etenkin, kun niiden käyttöä suositellaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tutkimukset osoittavat, että laadukkaat hengityssuojaimet ehkäisevät viruksen leviämistä suojaten sekä käyttäjäänsä että ulkopuolisia.