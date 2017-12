Jenni Haukion toimittamaa runoantologiaa painettu jo yli 60 000 kappaletta

Kaisu-Maria Toiskallio Otavan lasten-ja nuortenkirjapäälliköksi 1.12.2017 13:00 | Tiedote

Kustannusosakeyhtiö Otavan lasten- ja nuortenkirjapäälliköksi on 1.1.2018 alkaen nimitetty FM Kaisu-Maria Toiskallio. Osaston nykyinen päällikkö Emma Alftan siirtyy yksityisyrittäjäksi. Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu-Maria Toiskallio aloitti Otavassa vuonna 2012. Sitä ennen hän ontyöskennellyt mm. Akateemisessa Kirjakaupassa ja Gummeruksella. ”Olen superonnellinen ja innoissani! Minulle on unelmien täyttymys päästä työskentelemään Suomen parhaiden lasten- ja nuortenkirjailijoiden ja kustantamisen huipputiimin kanssa”, sanoo Kaisu-Maria Toiskallio. ”Tästä vuodesta on tulossa Otavalle kaikkien aikojen kirjavuosi. Lasten- ja nuortenkirjojemme suosio on huikeassa kasvussa. Olemme valtavan iloisia tekijöidemme menestyksestä. Kaisu-Maria on intohimoinen kirjallisuuden ammattilainen ja olemme onnellisia saadessamme hänet lasten- ja nuortenkirja-tiimimme vetäjäksi”, sanoo yleisen kirjallisuuden kustannusjohtaja Minna Castrén. Emma Alftan jatkaa Otavassa kevään ajan ja pereh