Jenny Offillin odotettu Ilmastoja on oivaltavan tarkkanäköinen kuvaus newyorkilaisesta perhe-elämästä lopun aikojen alussa

Kiihkeä ja poliittinen romaani Yhdysvaltoihin Meksikon rajan yli pyrkivistä lapsista

New Yorkissa asuvan meksikolaiskirjailijan Valeria Luisellin palkittu romaani Kadonneiden lasten arkisto (Gummerus) on yhden perheen roadtrip New Yorkista Arizonaan. Samalla se on kertomus tuhansista paperittomista lapsista, jotka pyrkivät Yhdysvaltain etelärajan yli mutta jäävät yksin jumiin pidätyskeskuksiin tai eksyvät matkalla aavikolle. Luiselli sai innoituksen romaaniinsa vapaaehtoistyössään maahanpyrkijälasten tulkkina.