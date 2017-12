Jere, Alku ja Noita marraskuun äänikirjakärki – Tuntematon sotilas nousi kymmenen kärkeen myös äänikirjana

BookBeat on e- ja äänikirjasovellus, jossa käyttäjä saa lukea ja kuunnella kirjoja rajattomasti älypuhelimellaan tai tabletillaan. Palvelu lanseerattiin Suomessa laajasti kesän 2016 aikana ja kuluneena vuonna äänikirjojen kuuntelu on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan. BookBeatin omistaa ruotsalainen Bonnier, joka on yksi Euroopan suurimmista kustantamoryhmistä.