Jervois Finland Oy investoi Kokkolaan – positiivinen vaikutus suomalaiseen ja alueen elinkeinoelämään

- Kokkolan suurteollisuusalueen kansainvälinen yritysympäristö kehittyy edelleen Jervois Finland Oy:n uuden investoinnin myötä. Olemme erittäin iloisia tuoreista uutisista. Investointi tuo lisää hyviä työllistymismahdollisuuksia Kokkolan monipuolisen kemianteollisuuden osaamiskeskittymään sekä nykyisille että tuleville asukkaille, toteaa kaupunginjohtaja Stina Mattila tyytyväisenä.



Kokkola on tuoreessa kaupunkistrategiassaan sitoutunut olemaan aktiivinen kumppani alueen yrityksille ja tukemaan niiden kasvua. Aktiivinen elinkeinopolitiikka tukee työpaikkojen syntyä, ja vahvistaa alueen vetovoimaa.

- Jervois Finland Oy:n päätös on hieno osoitus yrityksen luottamuksesta alueeseemme. Kokkolan suurteollisuusalueen toimijat, kaupunki ja tutkimuslaitokset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Pitkäjänteinen kehitys ja yhteistyö tukevat osaltaan yritysten toimintamahdollisuuksia Kokkolassa, ja luovat perustaa uusille investoinneille, kertoo kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman kansallisen akkustrategian keskeisenä tavoitteena on rakentaa Suomeen akkuarvoketju perustuen kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen.

- Jervois Finland Oy laajentamispäätös Suomeen on merkittävä. Tämän myötä suomalaisen akkuteollisuuden rooli osana eurooppalaista arvoketjua vahvistuu edelleen. Suomen fokus kestävään kehitykseen, innovaatioihin, osaamiseen ja teolliseen yhteistyöhön tarjoaa erittäin kilpailukykyisen toimintaympäristön akkuteollisuuden yrityksille. Päätös tukee välillisesti myös Suomen ja Euroopan hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, parantaa EU:n omavaraisuutta ja luo uusia työpaikkoja nopeasti kasvavalle alalle, toteaa Markku Kivistö,Head of Industry, Cleantech, Invest In, Business Finland.



Kokkola Industrial Parkissa toimii n. 70 yritystä ja se työllistää 2300 henkilöä. Jervois Finland Oy on huippulaatuisten kobolttikemikaalien ja -hienopulvereiden tuottaja, jolla on tällä hetkellä Kokkolassa n. 200 työntekijää. Yrityksen suunnittelema investointi vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa akkumateriaalien valmistuksessa.

