JHL aloittaa lokakuussa laajan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon – lisätoimista ilmoitetaan syksyllä, jos irtisanomislain valmistelu jatkuu

JHL vaatii: kuntatyönantajien oma-aloitteisesti korjattava virheellisesti alennetut palkat 3.9.2018 10:00 | Tiedote

JHL vaatii, että kuntatyönantajien on oma-aloitteisesti korjattava KVTES:n piirissä olevien henkilöiden virheellisesti alennetut palkat. Tarkistus on tehtävä heti eikä odottaa, että työntekijä vaatii tarkastamaan palkkansa. Työnantajilla on tiedot tehdyistä alennuksista ja ne on käytävä läpi yhdessä luottamusmiesten kanssa.