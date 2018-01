JHL mukana SAK:n poliittisessa mielenilmauksessa

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n hallitus päätti torstaina 25. tammikuuta, että liitto osallistuu SAK:n #Äänityöttömille mielenilmaisuun poliittisena mielenilmaisuna.

Liitto kannustaa kaikkia JHL:n jäseniä osallistumaan sankoin joukoin Helsingin Senaatintorilla 2. helmikuuta kello11 alkavaan mielenilmaisuun, jossa vaaditaan hallituksen toimeenpaneman aktiivimallin perumista ja aktiivimallin kakkosvaiheen valmistelun keskeyttämistä.

– Meidän on tuotava kantamme maan hallitukselle selvästi julki. Työttömiä kyykyttävä aktiivimalli on peruttava ja työttömyysturvaan liittyvä keskustelu on aloitettava uudestaan työtekijäliittojen, työnantajien ja valtion kesken, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

JHL:n hallitus päätti myös ilmoittaa päätöksestään työnantajaliitoille ja valtakunnansovittelijalle. Näin siitä huolimatta, että siihen ei lakien tai sopimusten mukaan ole mitään velvollisuutta.

– Kun toimimme näin, turvaamme JHL:läisten oikeuden osallistua mielenosoitukseen niin, ettei heidän tarvitse pelätä seuraamuksia, Niemi-Laine jatkaa.

Mielenilmaisu on poliittinen eikä sitä ole suunnattu työnantajia tai työehtosopimuksia vastaan.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772