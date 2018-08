JHL päätti järjestöllisistä toimista irtisanomislakia vastaan – työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita ei ole tarvetta muuttaa

JHL:n kysely: Alle 4 prosenttia työtekijöistä tekee määräaikaista työtä omasta tahdostaan 29.8.2018 08:15 | Tiedote

JHL:n tekemän kyselyn mukaan alle 4 prosenttia työntekijöistä on määräaikaisessa työsuhteessa omasta halustaan. Pääsääntöisesti määräaikaisuuden syy on ollut sijaisuus. Työsuhteita on saattanut olla jopa 16 peräkkäistä tai enemmänkin. JHL tehostaa määräaikaisten työsuhteiden käytön laillisuuden tarkistamista työpaikoilla.