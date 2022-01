JHL paheksuu Palmian ympärillä tapahtuvaa suhmurointia

− Nyt ollaan siinä tilanteessa mistä varoitimme vuonna 2014, kun vaikutimme yhtiöittämistä vastaan. Siitä huolimatta vihreät ja kokoomus äänestivät tuolloin yhtiöittämisen puolesta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa.

Helsingin kaupunki ryhtyy selvittämään, löytyisikö yritystä tai yrityksiä, jotka haluaisivat ostaa kaupungin omistaman ruoka-, kiinteistö-, siivous- ja turvallisuuspalveluja tuottavan Palmian. Yhtiön toiminta on ollut tappiollista. Päätös myyntiselvityksen tekemisestä tehtiin kaupungin konsernijaostossa maanantaina. Asia käsiteltiin salaisena. Ammattiliitto JHL paheksuu erittäin voimakkaasti menettelytapaa.

− Miksi asia tuotiin konsernijaoston käsittelyyn salaisena? Mitä asian valmistelijat haluavat pitää piilossa? Epäilyksiä voidaan hälventää vain sillä, että selvitystyö tehdään avoimesti. Henkilöstö on otettava mukaan välittömästi, Niemi-Laine vaatii.

Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan Palmialle pyritään etsimään omistaja, joka kykenee kääntämään yhtiön kannattavaksi. Niemi-Laine kysyy, miten tuo kannattavuus aiotaan tehdä – polkemalla työehtoja?

JHL:n puheenjohtajan mielestä kaupungin johto on sortumassa pahimman luokan putkiajatteluun, jos se etsii vain ostajaa.

− Kaupungin on aika yhdessä henkilöstön kanssa etsiä ratkaisuja siihen, miten toiminta saadaan kannattavaksi. Malleja varmasti löytyy. Vuoteen 2014 saakka nyt myyntiuhan alla olevat palvelut tuotettiin in house-periaatteella. Sitten alkoi tämä yhtiöittämisseikkailu ja viime vuosien laajentuminen yritysostoineen. Helsingin kaupungin on kartoitettava myös mahdollisuudet palata in house-toimintaan.

Kaupungin tiedotteen mukaan kaupunki jatkaisi edelleen Palmian asiakkaana ja omistuksesta luopuminen ei vaikuttaisi olemassa oleviin sopimuksiin.

−Helsingin on syytä muistaa, että yksityisen yrityksen tehtävänä on tuottaa omistajilleen voittoa. Jos Palmia myydään, kaupungin pitää varautua jatkuvasti nouseviin hintoihin. Palmian työntekijöille siirtyminen sen sijaan todennäköisesti merkitsisi pienempiä palkkoja ja huonompia työehtoja.

Lisätiedot: JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772