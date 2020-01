JHL: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän suunnittelema yksityisen ja julkisen yhteisyritys on perustuslain vastainen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on huolestunut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän suunnitelmista järjestää sosiaali- ja terveyspalvelunsa yhdessä yksityisen terveysalan yrityksen kanssa.

Perustuslakivaliokunta linjasi selvästi viime vuonna, että sote-palveluiden on oltava riittäviä. Linjaus on voimassa, vaikka soteuudistus kaatuikin viime hallituskaudella. Perustuslain 19 ja 22 pykälien mukaan julkisen sektorin on turvattava kansalaisten peruspalvelut riittävästi, yhdenvertaisesti ja kaikille.

- Miten peruspalvelut ja perustuslain toteutuminen turvataan, jos yksityinen omistaa enemmistön uudesta yhtiöstä? Yhtiön toimintalogiikkana on tehdä voittoa eivätkä lainsäädännön velvoitteet koske yhtiötä, pohtii JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

- Päijät-Hämeen suunnitelmissa yksityisen määräävä asema tekee julkisen palvelun kilpailuttamisen mahdottomaksi, koska järjestäjänä olisi vain yksi taho.

Päijät-Häme suunnittelee myös sosiaalihuollon osittaista ulkoistamista. Se on kuitenkin perustuslain vastaista, koska sosiaalihuollon hallinnolliset päätökset on tehtävä viranomaispäätöksinä. Julkista hallintotehtävää ei voi siirtää yksityiselle.

- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päättäjillä ja omistajakunnilla ei ole mitään tehtävissä sen jälkeen kun yksityinen ottaa osakeyhtiössä enemmistöosakkuuden haltuunsa. Päijät-Hämeen päättäjien on syytä keskeyttää osakeyhtiön valmistelu ja kehittää kuntayhtymän toimintaa omana toimintana. Omissa käsissä talous ja palvelut ovat omissa käsissä.

- Meri-Lapissa Mehiläinen on jo lähtenyt uudelleen organisoimaan toimintoja vaikka päättäjille luvattiin ulkoistamisen yhteydessä, että palvelut alueella säilyvät.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 7024772