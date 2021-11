JHL pohtii jatkotoimia Arkeassa: Turun armoton yhtiö ei suostu neuvottelupöytään eikä piittaa ammattiliiton ehdotuksista

Ammattiliitto JHL jatkaa toistaiseksi lakkoaan Turun palveluyhtiö Arkeassa. Lakko näkyy esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ruokailussa, siivoamisessa sekä kiinteistönhoidossa. Myös vahtimestaritoiminta on pysäytetty lakon vuoksi.

– Minua hämmästyttää, ettei Arkean johto ole lainkaan kiinnostunut lopettamaan kaupunkilaisten arkeen vaikuttavaa lakkoa. Olemme valmiita neuvottelemaan työehdoista nopealla aikataululla, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine korostaa.

Ammattiliitto JHL ei ole saanut kutsua neuvotteluihin, joissa yhtiön tulevista työehdoista voitaisiin sopia, vaikka Arkea väittää julkisuudessa muuta. Lisäksi JHL on toistuvasti ehdottanut Arkealle säästökeinoja, jotka voidaan toteuttaa työehtosopimusta vaihtamatta. Vastauksena on totaalinen hiljaisuus. Niemi-Laine painottaa, että JHL hakee ratkaisua tilanteeseen aktiivisesti. Viime viikolla alkanut lakko jatkuu edelleen.

– Liiton hallitus käsittelee tilannetta torstaina. Tässä yhteydessä JHL ratkaisee, miten asiassa edetään, jos työehtosopimusneuvotteluja ei siihen mennessä ole jatkettu ja sopimusratkaisua löydetty.

Lakon aikana Arkea on teettänyt JHL:n jäsenillä hätätyönä koulujen siivousta. Arkea ei etsi korvaavia ratkaisuja, vaan pyrkii rikkomaan työntekijöiden laillista lakko-oikeutta.

Hätätyötä perustellaan paikallisten tartuntatautilääkärien lausunnoilla ja heikentyneellä koronatilanteella. JHL ymmärtää, että koronatartunnat on saatava kuriin ja hygienialla on siinä ratkaiseva rooli. Ammattiliitto haluaa kuitenkin varmistua, että Arkea käyttää hätätyötä lakien ja asetusten mukaan.

– Käymme torstaina läpi kaikki myönnetyt työluvat tapauskohtaisesti, ja teemme tarpeelliset uudet päätökset ja rajaukset, Päivi Niemi-Laine sanoo.

Arkea on myös rikkomassa vuonna 2019 tehtyä paikallista sopimusta. Sopimus on voimassa helmikuun 2022 loppuun saakka ja Arkea aikoo vaihtaa työehtosopimusta jo vuoden 2022 alussa. JHL katsoo, että sopimus on käytännössä rauennut jo vuoden 2020 alussa, jos Arkea nyt vaihtaa työehtosopimusta. Tämä tietäisi Arkealle merkittäviä lisäkuluja.

Lisätiedot:

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772