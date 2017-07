JHL Porissa: Turvallinen Suomi - vanhuksille, lapsille, kaikille?

7.7.2017 13:36 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Vanhukset, lapset, me kaikki. Pysyykö muuttuva Suomi meille turvallisena? Ovatko vanhukset hyvissä käsissä kotihoidossa ja lapset päivähoidossa? Kuka hoitaa ketä ja millaisin eväin? Entä me kaikki, kun kansainvälinen turvallisuusmaisema on levoton lähialueitamme myöten? Kuka meillä Suomessa toimii ja millaisin valtuuksin?

Tervetuloa keskustelemaan, kysymään ja kuuntelemaan näistä aiheista JHL:n kahvilatapaamisiin Petra´s Caféhen, osoite Yrjönkatu 11, Pori. Tapaamiset ovat 11.-13. heinäkuuta, kunakin päivänä kello 12-13.



Tiistaina 11.7. keskustelevat vanhusten kotihoidosta SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton erityisasiantuntija Lea Stenberg ja JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström. Juontajana on SOSTE:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Lehtinen. Keskiviikkona 12.7. lasten päivähoitoa ruotivat Touhulan päiväkotien toimitusjohtaja Virpi Holmqvist ja Porin kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Ritva Välimäki, kommentoimassa on JHL-aktiivi Anne Granroth. Keskustelun juontaa JHL:n erityisasiantuntija Merja Launis-Ahtiainen. Torstaina 13.7. Suomen turvallisuudesta maailman myrskyissä puhuvat kansanedustajat Antti Kaikkonen ja Ilkka Kanerva, kansliapäällikkö Päivi Nerg ja Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen JHL:n erityisasiantuntija Minna Salmisen johdattelemana. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu. Tervetuloa seuraamaan myös JHL:n torivarttia Porissa MTV-lavalla torstaina 13.7. klo 10.20-10.40. Riku Rantalan ja SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan aiheena on 2100-luvun ammattiliitot.

Yhteyshenkilöt