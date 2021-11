JHL: Satakunnan pelastuslaitoksen on lisättävä henkilöstön määrää välittömästi lain edellyttämälle tasolle

Satakunnan pelastuslaitoksessa on huomattava alimiehitys. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut korjausmääräyksen toimintavalmiudessa havaitun epäkohdan korjaamiseksi. Henkilöstö on jo aiemmin nostanut asiaa esille. JHL vaatii asian ottamista vakavasti ja lisäämään henkilöstön määrää välittömästi pelastuslain edellyttämälle tasolle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on 18.11.2021 antanut Satakunnan alueen pelastustoimelle korjausmääräyksen pelastustoimen palvelutasossa olevan huomattavan epäkohdan korjaamiseksi 30.5.2022 mennessä. Satakunnan alueen pelastustoimi on toiminut jo pitkään pelastustoimen suunnitteluohjeen (SM 21/2012) vastaisesti kiireellisissä hälytystehtävissä alimiehityksellä. Ammattiliitto JHL vaatii, että pelastustoimen palvelutaso tulee korjata annettuun määräaikaan mennessä pelastuslain mukaiselle riittävälle tasolle. - Näyttää siltä, että pelastuslaitoksen johtavat viranhaltijat haluavat lakaista AVIn korjausmääräykset maton alle kyseenalaistamalla ne. AVIn tehtävä on valvoa pelastuslain ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen toteutumista, JHL:n Pelastusalan Unionin puheenjohtaja Petteri Häyrinen sanoo. Pelastuslaitoksen viranhaltijoiden on otettava AVIn korjausmääräykset tosissaan ja ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. - Operatiivisen henkilöstön lisääminen on ainoa keino saada työ turvalliseksi ja tasokkaaksi sekä pelastuslain mukaiseksi, Petteri Häyrinen vaatii. Liitteenä Avin korjausmääräys. Lisätietoja: JHL:n Pelastusalan puheenjohtaja Petteri Häyrinen, 040 545 8523

