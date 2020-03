JHL suhtautuu vakavasti koronavirukseen – toiminnassa rajoituksia toukokuun loppuun saakka

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL suhtautuu vakavasti koronaviruksen aiheuttamaan uhkaan ja on ryhtynyt liittona moniin turvaamistoimiin, jotta kenenkään henki tai terveys ei vaarantuisi. Noudatamme työturvallisuuslain ja tartuntatautilain velvoitteita sekä terveysviranomaisten ja maan hallituksen antamia suosituksia. Ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat aina etusijalla.

Koronavirustilanteen vuoksi JHL:ssä toimitaan seuraavasti toukokuun 2020 loppuun saakka:

Liiton henkilökunta ei osallistu fyysisesti kuin aivan välttämättömiin neuvotteluihin, tilaisuuksiin ja kokouksiin. JHL:n hallinnon kokoukset ja muut välttämättömät kokoukset järjestetään etäyhteyksin. JHL:n tilaisuudet ja JHL-opiston koulutukset on peruttu ja/tai siirretty, myös Ahevanamaalla. Verkkokoulutukset järjestetään normaalisti. JHL:n toimipisteissä ei järjestetä kokouksia, joihin osallistuu liiton ulkopuolisia henkilöitä.

Jäsenyhdistyksille suositellaan tilaisuuksien siirtämistä tai peruuttamista. Liiton sääntöjen mukaiset yhdistysten kokoukset voidaan pitää etäyhteyksillä sääntöjen määräämillä tavalla tai poikkeustilanteen perusteella siirtää pidettäväksi myöhemmässä vaiheessa.

Kotimaan työmatkat rajataan niihin matkoihin, jotka ovat välttämättömiä töiden hoitamiseksi. Ulkomaan työmatkoja ei tehdä, eikä ulkomaisia vieraita oteta vastaan. Vapaa-ajan ulkomaan matkoilta palaavat ovat etätyössä 14 päivää ennen palaamista työpaikalle.

Etätyöskentelyä on laajennettu ja liiton toimipisteiden siivousta sekä käsihygieniaa on tehostettu. Työtehtävissä on kättelykielto ja henkilökunnalle suositellaan kättelyn välttämistä myös vapaa-ajalla.

Koronavirus on herättänyt monenlaisia työn tekemiseen liittyviä kysymyksiä JHL:n jäsenten keskuudessa. Olemme koonneet nettisivullemme jhl.fi/koronavirus tiivistetysti tietoa viruksesta sekä joukon kysymyksiä ja vastauksia, jotka liittyvät koronavirukseen ja työn tekemiseen.

- JHL jäsenistö työskentelee laajasti aloilla, jotka ovat koronaviruksen takia erityisen kovilla tai joilla ei ole mahdollisuutta etätyöskentelyyn. On äärimmäisen tärkeää huolehtia henkilöstön edellytyksistä tehdä työtään turvallisesti ja minimoida epidemian leviäminen. Riittävät yhteiskunnalliset palvelut voidaan taata huolehtimalla henkilöstön terveydestä ja jaksamisesta yhteistoiminnallisesti, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine linjaa.

JHL:n henkilökunnan piirissä ei ole todettuja koronavirustartuntoja.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772