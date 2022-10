JHL tukee ministeri Honkosen aloitetta ratkaista päiväkotien kriisi

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on tyytyväinen tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen (kesk.) aloitteeseen kutsua koolle varhaiskasvatuksen hätäkokous. Syynä tähän on päiväkotien kriisi, joka on aiheutunut työvoimapulasta.

Niemi-Laine muistuttaa, että kehno varhaiskasvatuslaki on tämän sotkun taustalla.

- Olen samaa mieltä ministerin kanssa siitä, että sosionomien asemaa päiväkodeissa pitää selkiyttää. Nykylain mukaan he eivät ole enää kelvanneet virallisesti lastentarhanopettajiksi.

Varhaiskasvatuslaki uudistettiin muutama vuosi takaperin. Siinä nostettiin lisäksi opettajien osuutta ja vähennettiin lastenhoitajien osuutta henkilöstöstä. JHL epäili henkilöstön riittävyyttä jo tuolloin, koska lakiuudistuksen pohjana ollut arvio henkilöstötarpeesta oli liian pieni.

JHL on jo aiemmin esittänyt kolmikantaista työryhmää selvittämään nykytilanteeseen johtaneita syitä sekä hakemaan ratkaisuvaihtoehtoja.

- Toivottavasti ministeri Honkosen aloite on yksi askel tähän suuntaan.

- Varhaiskasvatuslaki on avattava uusien laskelmien pohjalta ja henkilöstön rakennetta koskeva lain pykälää on muutettava, jotta se kyetään toteuttamaan kaikissa olosuhteissa. Opettajien määrää ei tarvitse vähentää, mutta hoitajien määrää on kasvatettava.