JHL: Työllisyyttä voi edistää ilman pienituloisten kurittamista

Hyvinvointivaltiossa työllisyyttä on hoidettava ihmistä varten, ei päinvastoin. Työehtojen heikennysten sijaan tarvitaan satsauksia aikuisten osaamiseen ja vuorotteluvapaajärjestelmän elvytystä, JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen muistuttaa.

Työllisyys on parantunut selvästi. Tammikuussa työllisiä oli 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste on nyt 73,4 %, kun pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoite on luvun nostaminen 75 %:iin.

– Kehitys todistaa, että työllisyys voi parantua ja työpaikkoja syntyä ilman pienituloisten kurittamista, kuten työehtojen tai työttömyysetujen heikennyksiä, huomauttaa Porissa ja Eurajoella loppuviikosta vieraileva JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Työelämämyönteinen hallitusohjelma takaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää työllisyyttä ja työelämää ihmislähtöisesti. Hyvästä hallitusohjelmasta huolimatta Marinin hallituksen on Asara-Laaksosen mukaan syytä tarkastella jatkuvasti toimiaan ja linjauksiaan.

JHL on esittänyt painotuksia työllisyyspoliittisiksi toimenpiteiksi. Näitä ovat muun muassa:

Panostukset aikuisten osaamiseen, esimerkiksi Työllisyysrahaston roolin vahvistaminen hallitusohjelmassa sekä aikuisten jatkuvan oppimisen ja muutosturvan parantaminen

Vuorotteluvapaajärjestelmän elvytys ja ehtojen parantaminen

Työajan lyhentämiskokeilujen käynnistäminen

Satsaukset työelämän laatuun, esimerkiksi lyhytterapiapalvelut, joita tarjotaan myös työttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

”Työllisyyttä pitää hoitaa ihmistä varten”

Hallitusohjelman tavoite on sekä parantaa työllisyyttä että vähentää eriarvoisuutta. Hallitusohjelman linjauksia toteuttamalla on Teija Asara-Laaksosen mukaan mahdollista tehdä inhimillistä työmarkkinapolitiikkaa.

Myös työnantajien kannalta hallitusohjelmassa on paljon positiivista, hän huomauttaa. Paikallista sopimustoimintaa halutaan kehittää työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmällä ja osapuolten keskinäiseen luottamukseen perustuen. Tavoitteena on yhdistää tasapainoisesti joustavuus ja turva sekä kehittää työllisyyttä ja kilpailukykyä.

– Tasapainon aikaansaaminen edellyttää, että työntekijät ovat aidosti tasavertaisessa asemassa työnantajan kanssa, kun työehdoista sovitaan paikallisesti yrityksessä tai työpaikalla, Asara-Laaksonen toteaa.

– Hyvinvointivaltiossa taloutta ja työllisyyttä on hoidettava ihmistä varten, ei päinvastoin!

Lisätiedot:

toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, JHL, 040 770 6577