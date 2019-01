JHL vaatii laadun ja hoivamitoituksen asettamista etusijalle sotepalveluiden kilpailutuksissa

Kunnat ovat joutuneet Sipilän hallituksen aikana ahtaalle valtionosuusleikkausten ja kilpailukykysopimuksen aiheuttamien verotuloheikennysten vuoksi. Valitettavasti tämä konkretisoitui karmaisevalla tavalla vanhuspalveluissa, kuten julkisuuteen tulleet vakavat ongelmat Esperi Caren hoitokodeissa osoittavat. Kunnat ovat kireässä taloustilanteessa ostaneet palveluja sellaisilta yhtiöiltä, joiden markkinoinnissa on luvattu yhtä ja toista. Todellisuus on kuitenkin paljastunut erittäin karuksi.

- Esperi Caren tilanne on vain jäävuoren huippu. Tilanteen on annettu jatkua liian pitkään. Nyt on tarpeen, että maan hallitus käy kokonaistilanteen läpi ja ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii.

- Hallituksen on luotava pikaisesti kriisiohjelma, jossa lainsäädännöllä säädellään hoivamitoitus ja ihmisyyttä kunnioittavat pelisäännöt sotepalvelujen kilpailutukseen. Sote- ja maku-uudistuksessa esitetyistä 3 miljardin säästöistä on luovuttava ensi tilassa ja kunnille on myönnettävä riittävä rahoitus vanhuspalveluihin.

- Sotepalveluiden kilpailutuksessa pitää kaikkien muiden arvojen olla hintaa tärkeämpiä. Yksityistäminen itsessään ei voi olla vaihtoehto eikä kilpailutus saa missään tapauksessa johtaa laadun heikkenemiseen.

- Tämäkö on maan hallitukselta kiitos kaikkensa Suomen hyvinvoinnin eteen tehneille vanhuksille? Ammattiliitot ovat kertoneet vanhuspalveluiden ongelmista jo pitkään, joten Esperi ei voinut olla maan hallitukselle yllätys. Emme halua kuulla enää yhtään uutista, jossa voitontavoittelu on johtanut ihmisten kärsimykseen.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772