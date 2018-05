JHL vaatii: Maakuntiin siirtyvän henkilöstön palkat ja työehdot pitää harmonisoida

Hallituksen on huolehdittava siitä, että maakuntiin siirtyvän työvoiman palkat harmonisoidaan, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii. JHL:n jäseniä maakuntiin siirtyy lähes 25 000.

Iso joukko julkisen sektorin ammattilaisia saa parin vuoden kuluessa uuden työnantajan, jos sote- ja maakuntauudistus myllää julkiset palvelut kokonaan uusiksi. Kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta siirtyy noin 220 000 henkeä maakuntiin. JHL:n jäseniä maakuntiin siirtyy lähes 25 000.

Muutoksen yhteydessä on pidettävä huolta siitä, että työntekijöillä on tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset palkat ja työehdot.

– Samasta työstä kuuluu maksaa sama palkka. Maakuntiin siirtyvän työvoiman palkat on harmonisoitava ja se pitää tehdä nopeasti uudistuksen jälkeen. Lakiin on kirjattava, että palkat harmonisoidaan ylätasoon, ja valtion on korvattava harmonisoinnin kustannukset maakunnille täysimääräisenä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii.

Maakuntiin ja yksityisille siirtyvälle henkilöstölle on myös saatava palvelussuhdeturva, joka ulottuu vuoteen 2025 asti. Se luo turvallisuutta työelämään ja antaa henkilöstölle aikaa valmistautua mahdollisiin muutoksiin.

Jotta maakuntien rahoitus voidaan turvata, on maakunnille saatava verotusoikeus. Euroopassa on useita alueellisen verotuksen malleja ja Suomeenkin varmasti saadaan luotua toimiva veromalli.

Rahoituskysymyksellä alkaa olla kiire. Maakuntien on tarkoitus ottaa vastuu palveluiden järjestämisestä vuoden 2020 alussa. Talousarviot pitää saada valmiiksi jo vuoden 2019 syksyllä. Nyt suunnitellulla rahoituksella maakuntien talous jäisi pahasti pakkaselle: vuodesta 2020 alkaen maakuntien rahoitusvaje olisi arviolta jopa miljardi euroa.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772