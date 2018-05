JHL:n edustajisto: tukipalvelut ovat unohtuneet liki täysin sote-uudistuksessa

Tukipalvelun ammattilaisten asemaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomioita sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajisto kritisoi. Edustajisto on huolissaan myös maakuntauudistuksen toteuttamisesta, koska maakuntien rahoitus on riittämätöntä.

Tukipalvelut ovat jääneet liian vähälle huomiolle sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajisto arvostelee. Vielä ei edes ole selvillä, miten tukipalvelut eri maakunnissa organisoidaan.

JHL:n edustajisto vaatii, että valtiovalta puuttuu tilanteeseen ja kutsuu koolle työmarkkinajärjestöt, maakuntien muutosjohtajat, Kuntaliiton edustajat ja keskeiset valtion virkamiehet, jotka vastaavat uudistuksesta. Heidän pitää yhdessä löytää näkemyksiä siitä, miten tukipalvelut järjestetään. Edustajisto painottaa aidon yhteistoiminnan merkitystä tukipalveluyhtiöiden muutoksessa. Liitto edellyttää, että kuntaomisteisten yhtiöiden luottamusmiehet otetaan mukaan työryhmiin, joissa maakunnallisia tukipalveluja järjestellään uudelleen.

– Tukipalvelut ovat kivijalka, jota ilman esimerkiksi sairaalahoito ja sosiaalipalvelut eivät toimi. Tukipalveluiden kohtalosta on saatava pikaisesti selvyys, edustajiston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä sanoo.

Tekeillä oleva maakuntauudistus tuo suuria muutoksia julkisen sektorin työsuhteisiin, kun kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta siirtyy noin 220 000 henkeä maakuntiin. JHL:n jäseniä maakuntiin siirtyy lähes 25 000. Muutoksessa on huolehdittava siitä, että työntekijöillä on tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset palkat ja työehdot. Maakuntiin siirtyvien palkat on harmonisoitava ja harmonisointiin pitää varata riittävät resurssit.

– Samasta työstä kuuluu maksaa sama palkka. Työehdot eivät voi pitkään erota toisistaan. Palkkaharmonisoinnilla on suuri vaikutus myös sukupuolten välisten palkkaerojen kehitykseen. Tavoite naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamiseen on kirjattu hallituksen hyväksymään samapalkkaisuusohjelmaan, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa.

Edustajisto vaatii maakuntiin siirtyvällä henkilöstölle myös palvelusuhdeturvaa, joka ulottuu vuoteen 2025 saakka. Turva pitää kirjata uudistuksen voimaanpanolakiin.

JHL:n edustajisto on syvästi huolissaan maakuntien rahoituksen riittävyydestä. Maakuntien taloudellinen asema voidaan turvata vain ottamalla käyttöön maakuntavero.

Jos sote- ja maakuntauudistus etenee nykyhallituksen esittämällä tavalla, jää lainsäädäntöön tukku ongelmia, jotka seuraavan hallituksen on korjattava. Uudistusta on vaiheistettava paremmin ja maakunnille on annettava enemmän päätösvaltaa palveluiden järjestämistavoista, erityisesti asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin osalta.

Lisätiedot



JHL:n edustajiston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä 050 5217 189

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772