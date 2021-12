JHL:n energia-alan työntekijät vaativat oikeudenmukaista siirtymää: ammattilaisille pitää löytyä töitä myös Helenin yt-neuvotteluiden jälkeen

Helsingin omistama energiayhtiö Helen aloitti ilmoitti lokakuun lopulla aloittavansa yt-neuvottelut, joiden piirissä on reilut 400 työntekijää. Irtisanomisuhka koskee jopa 320 henkeä, joista suuri osa on JHL:n jäseniä.

Helen käynnisti yt-neuvottelut, koska yhtiö on päättänyt selvittää, voiko Salmisaaren luopua hiilenpoltosta suunniteltua aikaisemmin. Aiemmin yhtiö on aikonut luopua kivihiilen käytöstä Salmisaaressa vuonna 2029. Uudessa selvityksessä aikaraja on asetettu jo huhtikuun alkuun 2024.

Salmisaaren lisäksi Helen sulkee lähivuosina myös Hanasaaren voimalaitoksen, jossa poltetaan hiiltä ja puupellettejä. Siellä tuotanto lakkaa vuonna 2023. Helen haluaa, että sen sähkö- ja lämpötuotanto on hiilineutraalia vuonna 2030.

Helenissä irtisanomisuhan alla on erittäin koulutettua ja ammattitaitoista työvoimaa. On sekä työntekijöiden että kaupungin etu, että heidän osaamiselleen löytyy käyttöä myös jatkossa. Sopivia työpaikkoja voi löytyä esimerkiksi Helenistä tai yhtiön omistajalta eli Helsingin kaupungilta. Se rekrytoi jatkuvasti uusia työntekijöitä. Helenin tulisi huomioida kaikki kaupungin vapaat ja soveltuvat työpaikat ja tarjota niitä Helenin työntekijöille.

– Helen on aiemminkin ollut tilanteessa, jossa se joutuu etsimään työntekijöilleen uusia työpaikkoja. Kun Suomen Energia Urakointi perustettiin, osa Helenin silloisista työntekijöistä ei päässyt töihin uuteen yhtiöön. Heille löytyi työpaikka muualta Helsingin kaupungilta. Samaa joustavuutta on löydyttävä nytkin, painottaa Helenin pääluottamusmies ja Energia-alan yhteisjärjestö JHL ry:n sihteeri Rainer Åhlberg.

Ammattiliitto JHL pitää Helenin ilmastotavoitteita tärkeinä ja ymmärtää, että ilmastonmuutoksen hillitseminen vaikuttaa työelämään. Helen on kuitenkin siirtymässä hiilineutraaliin energiantuotantoon kestämättömällä tavalla.

– Ilmastotoimia suunnitellessa pitää aina ottaa huomioon niin kutsuttu oikeudenmukainen siirtymä. Se tarkoittaa muun muassa, että myös työntekijöiden oikeuksista pidetään huolta. Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus koulutukseen tai uudelleensijoittautumiseen, kun työt muuttavat ilmastonmuutoksen takia, JHL:n erityisasiantuntija Anna Korpikoski selvittää.

JHL vaatii Heleniä kantamaan vastuunsa työnantajana. Yhtiö korostaa mielellään julkisuudessa, että se kamppailee kiivaasti ilmastonmuutoksen jarruttamiseksi. Helenillä on nyt tilaisuus näyttää, että se todella välittää ilmaston lisäksi myös työntekijöistään. Yhtiön pitää tehdä selkeä suunnitelma toimenpiteistä, joilla vältetään suuret irtisanomiset ja otetaan työntekijät mukaan ilmastotyöhön. Hiilineutraaliin energian ei saa siirtyä työntekijöiden kustannuksella.

