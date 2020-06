JHL:n Niemi-Laine uskoo: Hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin parantaa työssäjaksamista vanhustyössä

Hoitajamitoitus nuijittiin tänään eduskunnassa osaksi vanhuspalvelulakia. Laissa myös määritellään, mitkä työt katsotaan kuuluvan mitoituksen piiriin. JHL iloitsee uudistuksesta, sillä sen myötä hoitajat voivat todella keskittyä omaan osaamisalueeseensa, hoitotyöhön.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on tyytyväinen siitä, että hoitajamitoitus saatiin viimein kirjattua lakiin. Tyytyväisyyttä varjostaa pitkä siirtymäaika, mitoitus kun tulee täysimääräisenä voimaan vasta 1.4.2023. Niemi-Laineen mukaan siirtymäajan pituus on kuitenkin ymmärrettävä, kun katsotaan tämän hetken taloudellista tilannetta. Täysimääräiseen hoitajamitoitukseen – seitsemän työntekijää kymmentä asiakasta kohti – siirrytään asteittain, mutta määritykset siitä, mitkä tehtävät lasketaan mitoituksessa tarkoitettuun välittömään asiakastyöhön tulevat voimaan jo ensi lokakuussa.

– Kun hoiva-avustajien työ on nyt listattu välittömäksi asiakastyöksi, hoitotyön ammattilaiset voivat viimeinkin keskittyä siihen työhön johon heidät on koulutettu. Lisäksi lähihoitajien eettinen kuormitus, jota he ovat kokeneet työn kiireen vuoksi helpottuu oleellisesti. Myös edellytykset työssäjaksamiseen ja työviihtyvyyteen paranevat. Hoiva-avustajien ansiosta lähihoitajat voivat käyttää työaikansa tehokkaammin varsinaiseen vanhusten hoitoon. Hoiva-avustajat tukevat vanhuksia muun muassa ulkoilussa, viettävät aikaa heidän kanssaan ja auttavat ruokailuissa sekä hygienian hoitamisessa, JHL:n puheenjohtaja summaa.

Vanhustenhoidon ongelmat ovat johtaneet ääritilanteiseen viime vuosien aikana, jolloin hoidon laatu ei ole vastannut sitä mitä ikääntyneet tarvitsevat. Ikääntyneille mitoituksen saaminen lakiin takaa parempaa ja laadukkaampaa hoivaa, se on heidän oikeutensa, joka pitää pystyä turvaamaan.

Hoitajamitoituksen myötä koulutetun hoito- ja hoivahenkilökunnan tarve kasvaa koko ajan. Sairaanhoitajaopinnot kestävät noin neljä vuotta, lähihoitajaopinnot kahdesta kolmeen vuotta ja hoiva-avustajaopinnot noin kahdeksan kuukautta. Niemi-Laine vaatii, että hoiva-avustajien tasalaatuinen koulutus on aloitettava välittömästi.

– Vahva tahto valtakunnallisesti yhdenmukaiseen hoiva-avustajakoulutukseen on olemassa. Se on nyt muutettava tekemiseksi. Sekä hoiva-avustajien että lähihoitajien koulutukset on nyt laitettava vahvasti liikkeelle. Hoiva-avustajat eivät yksin ratkaise hoitoalan työvoimapulaa, mutta heille on kuitenkin oma paikkansa hoivatyöympäristössä, hän sanoo.

