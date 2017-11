JHL:n Oulun seudun aluetoimiston uusi aluepäällikkö on Tanja Tiainen

Tanja Tianen, 41, on valittu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Oulun seudun aluetoimiston aluepäälliköksi. Hän aloittaa tehtävässä vuoden 2018 alusta.

Tiainen on työskennellyt Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vt. toiminnanjohtajana viimeisen vuoden. Aiemmin hän työskenteli liiton aluepäällikkönä yhteensä viisi vuotta. Tiaisen tehtäviin Syömishäiriöliitossa kuului erityisesti esimies-, koulutus-, ja kehittämistehtäviä. Hän pystyy hyvin valvomaan JHL:n jäsenten etuja, koska hänellä on vahva järjestötausta ja laajat verkostot. Hänellä on myös vankka kokemus yhdistystoiminnan kehittämisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Koulutukseltaan Tianen on filosofian maisteri.

JHL:n jäsenet työskentelevät kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. JHL neuvottelee yli 100 työ- ja virkaehtosopimusta ja tekee joka päivä työtä sen eteen, että suomalaisessa työelämässä työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Aluetoimistojen tehtävänä omalla alueellaan on jäsenpalvelu ja yhdistysten toimijoiden tukeminen, neuvonta ja koulutus edunvalvonta- ja järjestötehtävissä.

Oulun seudun aluetoimiston vastuualueita ovat Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Aluetoimistolla on toimistot Oulussa ja Kajaanissa.

