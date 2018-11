Jo 30 000 nimeä sisältävä adressi Lapinlahden puolesta luovutetaan Helsingin kaupungille 29.11. klo 12

Lapinlahden Lähde, Osuuskunta Tilajakamo ja Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry luovuttavat 30 000 nimeä sisältävän adressin 29.11. klo 12.00 Lapinlahden Lähteellä Aleksis Kiven juhlatilassa. Adressin ottaa vastaan Helsingin kaupungin puolesta apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Adressin allekirjoittajat puolustavat Lapinlahden alueen säilymistä kaikille avoimena mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin tapahtumapaikkana. Allekirjoittajat haluavat myös, että nykyinen kansalaistoiminta jää pysyväksi Lapinlahdessa. Lapinlahden Lähde järjestää vuosittain lähes 200 tapahtumaa, joissa on kävijöitä n. 70 000. Osuuskunta Tilajakamo on muodostanut Lapinlahteen monimuotoisen taiteilijoiden ja luovan alan yhteisön.

Helsingin kaupunki kaavailee suuria vuokrankorotuksia ja ylimitoitettua remonttia, joka häätäisi nykyisen toiminnan pois Lapinlahdesta. Lapinlahden Lähteen ja Tilajakamon mukaan on kohtuutonta pyrkiä maksattamaan rakennusten kymmenien vuosien korjausvelkaa ja huollon laiminlyöntiä vuokralaisilla.

Lapinlahden päävuokralaisten mielestä kaupungin tekemä n.s. nollavaihtoehto ei ollut todellisuudessa minimikustannuksiin tähtäävä remonttisuunnitelma, joka olisi mahdollistanut nykyisen kansalaistoiminnan jatkumisen ilman vuokratason moninkertaistumista, kuten kaupunkiympäristölautakunta alun perin edellytti. Kaupungin esitys merkitsisi yli neljän vuoden aikana kasvaneen ja useampaan kertaan palkitun toiminnan lopettamista.

Kaupunki on kaavaillut ideakilpailua Lapinlahden alueen ja rakennusten tulevasta käytöstä. Jos ideakilpailu toteutuu, on sen reunaehtojen tehtävä mahdolliseksi myös kansalaisjärjestöjen osallistuminen kilpailuun. Kilpailuehdotuksien vaikutuksia kaupunkilaisten hyvinvointiin ja osallisuuteen on arvioitava laajasti.

Kaupunkiympäristölautakunnassa Lapinlahden tulevaisuuden käsittely jäi pöydälle 20.11.2018. Seuraavan kerran asia on esillä lautakunnassa 4.12.