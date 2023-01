Jo ennakkoon "täysosumaksi" sanottu Tuomo & Markus: Game Changing -albumi kaupoissa tänään

Levyn neljää ennakkosingleä (Wishful Information, Highest Mountain, We’re Not Buying It ja Love Coming Down) ja itse albumia on hehkutettu ulkomaisessa musiikkilehdistössä pitkin viime vuotta ja Game Changing kerää nyt ylistäviä arvioita myös kotimaisessa mediassa. Muun muassa Helsingin Sanomat antoi levylle ennakkoarvioissaan täydet viisi tähteä.

– Onhan se mieletön juttu, että levyn vastaanotto jo ennen julkaisupäivää on näin ylitsevuotavan positiivinen ja että usean vuoden tinkimätön työ ja vaivannäkö välittyy kuulijoille, Tuomo Prättälä ja Markus Nordenstreng toteavat tyytyväisinä.

Albumilla on 11 uutta originaalia Tuomo & Markus -sävellystä, joista kuuluu paitsi duon poikkeuksellinen laulu- ja yhteensoittoharmonia, myös vankka historia erilaisten musiikkigenrejen intohimoisina tutkijoina ja soittajina. Läpi koko levyn kappaleita lämmittää lisäksi humaani ajatusmaailma, jossa pieni on suurienkin aiheiden keskellä todella sitä kauneinta ja sen puolella seistään pelottomasti. Jo nimibiisi Game Changing toteaa lempeästi ja riipaisevan kauniin sävellyksen voimalla sen, jonka kaikki ovat joutuneet viime vuosina kokemaan: maailma, jonka tunsimme, on muuttunut eikä paluuta entiseen enää ole. Pysyvää on vain muutos.

Albumin saatesanat on kirjoittanut Tuomo & Markuksen musiikkia jo vuosia seurannut Rolling Stone -lehden toimittajalegenda David Fricke. Fricke kuvailee levyn tunnelmaa “psykedeelisen Helsinki-soundin puhalluksena Los Angelesin Laurel Canyonin läpi”.

Levyn äänityksen ja tuotannon immersiiviseen, monikanavaiseen ja -aistiseen Dolby Atmos -pioneerityöhön osallistuivat aktiivisesti miksaaja Tommi Vainikainen, nauhasiirrot tehnyt Väinö Karjalainen sekä monikanavamasteroinnista vastannut Svante Forsbäck. Dolby Atmos -versio Game Changing albumista on nyt kuultavissa Apple Music, Amazon Music HD ja Tidal -suoratoistopalveluissa.

Tuomo & Markus yhtyeineen juhlistavat levyä julkistuskeikoilla seuraavasti: 19.1. G Livelab Tampere, 21.1. Louhisali, Espoo, 3.2. G Livelab, Helsinki. Espoossa yhtyeen erikoisvieraana nähdään ja kuullaan myös trumpetisti Verneri Pohjolaa, joka on soittanut Tuomo & Markus -duon kanssa jo useita vuosia.

Voimaduon taustalla esiintyvät Game Changing -levylläkin soittavat rumpali-pasunisti Juho Viljanen, basisti-taustalaulaja Jere Ijäs ja pedal steel -kitaristi Miikka Paatelainen. Levyllä vierailevat Verneri Pohjolan lisäksi amerikkalaiset muusikkolegendat multi-instrumentalisti Jonathan Wilson ja kitaristi Marc Ribot, sekä kotimainen jouhikkotaiteilija Pekko Käppi.

Suomen keikkojen jälkeen Tuomo & Markus -duon vuoden 2023 kalenterissa häämöttää laajamittainen Euroopan ja Pohjois-Amerikan kiertue Jonathan Wilsonin kanssa.

Biisilista:

1. Game Changing (5:49)

2. Wishful Information (5:11)

3. Predator (3:48)

4. Highest Mountain (3:40)

5. Let This Season Go (3:09)

6. Galway (5:24)

7. Hecho En Mexico (5:16)

8. Aliens With Extraordinary Talent (7:14)

9. We're Not Buying It (4:28)

10. Love Coming Down (5:03)

11. Hearing Voices (8:09)

Tuomo & Markus: Game Changing -levynjulkistuskeikat:

19.1. G Livelab, Tampere

21.1. Louhisali, Espoo

3.2. G Livelab, Helsinki

HUOM! Lippulinkeissä on myös mahdollisuus ostaa ennakkolippu + fyysinen albumi edulliseen yhteishintaan!

Tuomo & Markus: Game Changing -albumista sanottua:

"MUSIIKILLISESTI viivästymisestä ei ole ollut silti haittaa, sillä muotivirtauksista riippumattomat ja tyyleiltään ”ajattomat” laulut eivät ole ikääntyneet kahdessa, kolmessa vuodessa yhtään. Ellei ole käynyt päinvastoin, sillä monet kuulostavat teksteiltään nyt, tammikuussa 2023, vielä ajankohtaisimmilta. Pakollisen tauon paras sivutuote on saattanut olla silti se ”ylimääräinen” aika, jonka he saattoivat käyttää erilaisiin jälkitöihin. Huippuun viritetty tuotanto ja monikerroksinen, immersiivinen äänimaailma täydentävät albumin, joka voi olla käänteentekevä – ”game-changing” – ainakin yhtyeelle Tuomo & Markus. Ja ehkä jossain määrin myös Prättälän ja Nordenstrengin omille urille laulaja-lauluntekijöinä." "Mitä täysosuman jälkeen voi vielä odottaa? Ehkä ainakin sitä myöhemmin julkaistavaa instrumentaalialbumia, jonka sama kuuden muusikon Tuomo & Markus on jo tehnyt, ja vahvistettuna toisella rumpalilla." – Helsingin Sanomat (10.1.2023)