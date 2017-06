Jo yli 100 000 aloittanut rahastosäästämisen S-Pankissa

20.6.2017 09:00 | S-Pankki

Jo yli 100 000 suomalaista on aloittanut rahastosäästämisen S-Pankissa. S-Säästörahastoissa säästäjäksi voi ryhtyä jo 10 eurolla – tai vaikka siirtämällä S-Etukortilla kertyvän Bonuksen säästöön. Viime vuoden lopussa asiakasomistajat siirsivät Bonus rahastoon -palvelun avulla säästöön keskimäärin 25 euroa kuukaudessa.

S-Pankki on tuonut rahastosäästämisen ja helpon tavan sijoittaa kaikkien suomalaisten ulottuville. Askel asiakasomistajasta sijoittajaksi on matala: Bonus rahastoon -palvelulla asiakas voi ohjata Bonuksensa rahastosijoittamiseen tarkoitetulle etujen maksutilille. Bonus kertyy S-Etukortilla koko perheen ostoksista – sitä suuremmalla bonusprosentilla, mitä enemmän ostoksia on tehty. Bonus maksetaan pääjäsenen tilille kuukausittain. Aina kun tilillä on vähintään minimisijoituksen verran eli kymmenen euroa, summa siirretään asiakkaan valitsemaan S-Säästörahastoon automaattisesti.

”Tämä on ikään kuin mikrosäästämistä, jossa pienistä puroista voi kertyä huomaamatta yllättävän iso summa”, kuvailee säästämisestä ja sijoittamisesta vastaava kehityspäällikkö Annika Pohtila S-Pankista. ”Monet ajattelevat, että rahaa ei riitä sijoitettavaksi, mutta Bonuksia hyödyntämällä säästäminen on mahdollista kaikille”, Pohtila jatkaa.

Varainhoitaja FIMin asiantuntemus S-Pankin asiakkaiden käytettävissä

S-Pankin S-Säästörahastossa säästäjä hyötyy FIMin varainhoidon näkemyksellisestä otteesta, sillä rahastot ovat S-Pankki-konserniin kuuluvan varainhoitaja FIMin hallinnoimia.

”Rahastosäästäminen on järkevä vaihtoehto kaikille, jotka eivät halua käyttää aikaansa markkinoiden aktiiviseen seuraamiseen tai eri sijoitusmuotojen tutkimiseen. Rahastosäästäjä hyötyy pienellä vaivalla ammattilaisten osaamisesta, mielestämme tämä on reilu diili asiakkaalle”, Pohtila sanoo.

Pohtilan mukaan Bonus rahastoon -palvelua vastaavaa rahastosäästämisen muotoa ei tarjoa mikään muu toimija Suomessa.

Vuonna 2013 markkinoille tuoduista S-Säästörahastoista asiakas voi valita itselleen sopivimman kolmesta vaihtoehdosta: S-Säästörahastojen nimet Varovainen, Kohtuullinen ja Rohkea kuvaavat kunkin rahaston riskiä ja tuotto-odotusta.

”S-Säästörahastot ovat jo muuttaneet rahastosäästämiseen liittyviä mielikuvia. Myöhemmin tänä vuonna tulemme tekemään rahan kerryttämisestä tulevaisuuden varalle entistä helpompaa.”