Joditablettien jako alkaa raskaana oleville ja alle 3-vuotiaille Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa ja näin ollen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella joditablettien jako alkaa raskaana oleville sekä alle 3-vuotiaille 28.8.2023 lähtien. Uusittu ohje perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) jodisuosituksiin. Edellinen ohje on vuodelta 2002. Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja terveydenhuollosta vastaava viranomainen Ahvenanmaalla vastaavat joditablettien hankinnasta ja jakamisesta raskaana oleville ja alle 3- vuotiaille lapsille.

Joditablettien jakelu neuvoloiden kautta

Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueilla on sovittu, että jakelu tapahtuu neuvolassa määräaikaistarkastuskäyntien yhteydessä. Neuvolasta annettavat jodipakkaukset on tarkoitettu raskaana olevien ja alle 3-vuotiaiden lasten suojaamiseksi.

28.8.2023 lähtien joditabletteja annetaan asiakkaille kaikilla raskauden ajan neuvolakäynneillä sekä alle 3-vuotiaiden lasten neuvolakäyntien yhteydessä. Asiakkaalle annetaan Kaliumjodidi G.L.Pharma 65 mg pakkaus, joka sisältää 10 tablettia. Pakkauksesta riittää joditabletteja todennäköisesti perheen muillekin tarvitsijoille. Mikäli lapsella on kaksi kotia, annetaan joditabletit molempiin koteihin, mutta ei esimerkiksi mökille.

Tablettien lisäksi annetaan aina myös kirjallinen ohje tablettien annosteluun. Ohje löytyy myös hyvinvointialueen verkkosivuilta. On tärkeä muistaa, että jodin ottaminen tapahtuu vain ja ainoastaan, mikäli viranomainen siihen erikseen kehottaa.

Kun koko kohderyhmälle joditabletit on saatu jaettua (noin vuosi), joditablettien jakaminen jatkuu asiakkaille raskauden ensikäynnillä sekä lastenneuvolassa uusille asiakkaille. Jos raskauden ensikäynti toteutetaan videovastaanottona, joditabletit annetaan seuraavalla vastaanottokäynnillä. Erillisiä ajanvarauksia jodi tablettien jakoon ei varata.

Millaisessa tilanteessa joditabletteja voidaan tarvita?

Ydinvoimalaonnettomuuden aikana ympäristöön voi levitä radioaktiivista jodia, joka voi aiheuttaa kilpirauhaseen kohdistuvaa säteilyaltistusta. Haitallisinta tämä on kasvuiässä oleville henkilöille, joilla suuret säteilyannokset voivat lisätä kilpirauhassyövän riskiä. Aikuisilla samanlaista riskiä ei ole, minkä vuoksi yli 40-vuotiaille ei suositella joditabletteja säteilyvaaratilanteessa.

Säteilyvaaratilanteessa suurin riski on pienillä lapsilla ja sikiöillä. Suomen markkinoilla ei ole tällä hetkellä myynnissä alle 3-vuotiaiden lasten annosteluun soveltuvaa kaliumjodidin vahvuutta, joten tämän ikäryhmän suojaus tulee tehdä julkisilla hankinnoilla.