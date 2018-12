Joel Hallikaisen kiertuevuosi Attendolla huipentuu konserttiin Ruotsissa

Rakastettu taiteilija Joel Hallikainen on kiertänyt tämän vuoden Attendon hoiva- ja palvelukodeissa ympäri Suomen. Kaikkiaan Hallikainen esiintyy 89:ssä Attendon ikäihmisten hoivakodissa ja mielenterveyskuntoutujien palvelukodissa. Kiertue on ollut valtaisa menestys niin yleisön kuin artistin itsensä mielestä. Esiintymiset on noteerattu Ruotsia myöten, jonne Hallikainen on kutsuttu esiintymään Suomen-kiertueen innoittamana 5. joulukuuta Attendo Fortuna-Onnelan hoivakotiin.

Hallikainen esiintyy Uppsalassa Suomen itsenäisyyspäivän aattona kello 13.00. Hoivakoti on kaksikielinen, sillä osa asukkaista on ruotsinsuomalaisia.



- Monella muistisairaalla äidinkieli aktivoituu sairauden edetessä. On upeaa, että he pääsevät osallisiksi musiikista omalla äidinkielellään tällaisen konsertin kautta. Joel Hallikaisen taito kohdata jokainen kuulija ainutlaatuisena ja monipuolinen kappalerepertuaari ovat puhutelleet tällä hoivakotikiertueella Suomessa aivan poikkeuksellisesti niin palvelukodeissa asuvia, heidän läheisiään kuin hoivahenkilöstöäkin, sanoo Timo Korpela Attendosta.



Attendo on järjestänyt nimekkäiden artistien kiertueita hoiva- ja palvelukodeissaan liki vuosittain, jotta palvelukodeissa asuvat ja heidän läheisensä saisivat yhdistävän ja ikimuistoisen kokemuksen vielä siinäkin vaiheessa, kun julkisiin konsertteihin ei heikentyneen kunnon puolesta ole mahdollista osallistua.



- On ollut etuoikeus päästä kohtaamaan silmästä silmään ja sydämestä sydämeen maamme rakentajat. Se ikäluokka joka on kantanut vastuun huomisesta, joka on tänään. Lähes 90 Attendo-kotia kiertäneenä olen saanut nähdä rakkautta ja huolenpitoa, kertoo Joel Hallikainen kiertuekokemuksistaan.

- Olen nähnyt myös huolia ja vaivoja, mutta kaikki tämä on osa elämää johon vain me, sinä ja minä voimme tarttua. Yhteiskunnassamme ei koskaan ole ollut niin paljon elämänkokemusta ja viisautta kuin ikäihmisissämme tänään. Minun ikäluokkani kunniavelka on sanoa kiitos sekä kohdata ja tehdä näkyväksi edellämme kulkeneet. Jos me emme sitä tee, kuka sen sitten? Hallikainen jatkaa.



Joel Hallikaisen kiertueen päätöskonsertti Suomessa järjestetään 16. joulukuuta Hämeenkoskella.