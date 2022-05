Joenperän silta korjataan Mynämäellä maantiellä 2021

Nykyinen Joenperän silta on teräsbetoninen laattasilta ja se on valmistunut 1937. Silta on peruskorjattu 1979. Sillan nykyinen huonokuntoinen kansi uusitaan sekä vanhat kiviset maatuet korjataan. Korjausten myötä sillan höytyleveys kasvaa 7,5 metriin.

Työt alkavat kesäkuun alussa työmaan perustamisella ja valmistelevilla töillä. Arviolta kesäkuun lopussa ajoneuvoliikenne katkaistaan siltapaikalla nykyisen kansirakenteen uusimistöiden ajaksi. Katkon ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle maantien 12535 (Sairistentien) ja 12519 (Karjalankyläntie) kautta. Kiertoreitin pituus on n. 9 km. Jalankulkijoiden käytössä on koko rakennustöiden ajan yksi 1,0 m levyinen kaista. Ajoneuvoliikenteen katkon jälkeen työt jatkuvat viimeistely- ja päällystystöillä siltapaikalla syyskuun loppuun asti.

Liikennemäärä sillalla on n. 225 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.

Siltapaikka kartalla (maps.google.fi)

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223