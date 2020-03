Joensuun keskustan Alko uudistetaan

Joensuun keskustan Alko remontoidaan, ja myymälä on kiinni 28.3.–6.4. Uudistettu myymälä avataan 7.4. klo 12.

Joensuun keskustan Alko remontoidaan, ja myymälä on suljettuna 28.3.–6.4. Myymälä avataan uusittuna 7.4. klo 12. Kiinnioloaikana lähimmät Alkot löytyvät Käpykankaalta (Voimatie 2) ja Pilkosta (Linjatie 2).

”Pyrimme siihen, että myymälät ovat ilmeeltään raikkaat, toiminnoiltaan selkeät ja asiakkaille helposti hahmotettavat. On myös tärkeää, että uusitut tilat tukevat henkilöstöämme maailmanluokan palvelussa,” kertoo aluepäällikkö Jari Hiekkataipale.

Joensuun keskustan myymälä on yksi tänä vuonna uudistettavasta noin 40 myymälästä. Kaikkiaan runsas kolmasosa Alkon myymälöistä on jo remontoitu uuteen ilmeeseen ja toiminnallisempiin ratkaisuihin.

”Uudistukset tehdään aina mahdollisimman ympäristöystävällisesti huomioiden muun muassa vanhojen kalusteiden kierrätys ja hyödyntäminen sekä energiaratkaisut,” Hiekkataipale jatkaa.

Uudistetun myymälän valikoimassa uusia tuotteita

Joensuun keskustan myymälän valikoima koostuu remontin jälkeen noin 1500 tuotteesta, joista panimotuotteita on noin 200, väkeviä noin 350, viinejä 900 ja alkoholittomia juomia 50.

”Meillä on todella asiantunteva ja työstään innostunut henkilöstö, joka osaa suositella tuotteita eri tilanteisiin. Yksi asiakaspalvelumme tavoite on tukea asiakkaan vastuullisia valintoja. Meiltä saa lisätietoa vaikkapa Alkon Vihreä valinta -merkinnöistä. Otamme myös mielellämme vastaan asiakkaidemme tuotetoiveita,” palvelupäällikkö Minna Päiväkumpu sanoo.

Alkon yli 9 500 tuotteen koko valikoima löytyy Alkon verkkokaupasta ja on tilattavissa mihin tahansa Alkon myymälään tai noutopisteeseen, joita Alkolla on noin 100. Verkkokaupassa on jo noin 100 000 rekisteröitynyttä asiakasta. Verkkokauppatilauksen voi tehdä myös Alkon myymälässä henkilökunnan opastuksella.

Alkon mobiilisovelluksen on ladannut jo noin 45 000 käyttäjää. Sen avulla asiakas voi tutustua koko tuotevalikoimaan, varmistaa haluamansa tuotteen saatavuuden, tilata tuotteita sekä nähdä lähimmän myymälän ja sen aukioloajat. Sovelluksessa on mahdollisuus myös kirjata muistiinpanoja ja omia tuotelistoja.

Lisätiedot:

Itä-Suomen aluepäällikkö Jari Hiekkataipale, p 040 524 4594, Jari.Hiekkataipale@alko.fi