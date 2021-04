Jaa

Johanna Luukkonen on Hyvinkään uusi kaupunginjohtaja

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on tänään 26.4.2021 pitämässään kokouksessaan päättänyt yksimielisesti valita hallintotieteen maisteri Johanna Luukkosen Hyvinkään kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi vakinaiseen virkaan.

- Johanna Luukkosen vahvuutena on hänen monipuolinen kokemuksensa kuntajohtamisesta eri kokoisista kunnista. Yhdistettynä hänen verkostoitumistaitoihinsa ja kehittämiskykyynsä, sekä aiempaan kokemukseen Hyvinkään eri toimialoilla tehdystä työstä, arviomme hänellä olevan parhaat edellytykset kehittää kaupunkiamme tulevaisuudessa, taustoittaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irma Pahlman valintapäätöstä.

- Hyvinkää on lapsuuteni ja nuoruuteni kotikaupunki, ja paikka, jossa olen kasvattanut lapseni. Hyvinkään kaupunki on minulle myös tuttu aiempi työnantaja, joka on antanut minulle mahdollisuuden kehittyä työurallani. Siksi tunnen erityistä iloa minulle nyt annetusta luottamuksesta toimia jatkossa kaikkien hyvinkääläisten hyväksi, sanoo Hyvinkään tuleva kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.

Johanna Luukkonen toimii tällä hetkellä Rauman kaupunginjohtajana, ja hän on myös toiminut Laitilan kaupunginjohtajana sekä kunnanjohtajana Kangasniemellä.

- Kokemukseni kuntakentältä eri puolilta Suomea on ennen kaikkea vahvistanut käsitystäni paikallisen ja alueellisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksestä. Hyvinkää on tunnettu aktiivisena kaupunkina, jossa paikalliset toimijat luovat kaupungin menestystä yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa. Laajemmassa mittakaavassa on myös tärkeää, että meillä on hyvä yhteistyö Uudenmaan ja talousalueemme kuntien kanssa, korostaa Luukkonen.

Nykyinen kaupunginjohtaja Jyrki Mattila siirtyy eläkkeelle loppuvuodesta ja Johanna Luukkonen siirtyy tehtävään virallisesti 1.12.2021 alkaen. Luukkonen aloittaa työnsä Hyvinkään kaupungilla kaupunginjohtajan vuosilomasijaisena kesän jälkeen, erikseen sovittavana ajankohtana.

Hyvinkään kaupunginjohtaja valittiin 17 hakijan joukosta, joista kaksi oli antanut suostumuksensa tehtävään. Neljä hakijaa on perunut hakemuksensa hakuajan päätyttyä rekrytointiprosessin aikana.

Lisätietoja

kaupunginvaltuuston puheenhohtaja Irma Pahlman p. 0400 651422

kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Annika Kokko p. 044 2731967

henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä p. 040 7012171.

Hyvinkään tuleva kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, p. 040 673 2001