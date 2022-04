Johanna Ruohonen kirjoitti ainutlaatuisen teoksen jalkapallosta, jota naiset pelaavat

Jalkapallosta on kirjoitettu paljon, jos jalkapallolla tarkoitetaan miesten pelejä. Silti puolet lajista on dokumentoitu huonosti. Naisten lajia varten Johanna Ruohonen matkusti ympäri Eurooppaa haastatellakseen nykyisiä ja entisiä pelaajia – mukana kirjassa on valtaosa Helmareiden edustusjoukkueesta sekä useita tunnettuja jalkapallovaikuttajia.

Naisten pelaaman jalkapallon historia yltää monessa maassa 1900-luvun alkupuolelle. Dick, Kerr Ladies täytti Englannissa stadionin 53 000 katsojalla jo vuonna 1920. Varhainen suosio nosti myös aktiivista vastustusta. Siitä huolimatta laji on nyt suositumpi kuin koskaan: 2019 naisten MM-lopputurnaus saavutti miljardi televisiokatsojaa, ja ammattimaisen pelaamisen sekä harrastajien määrä kasvaa ympäri maailmaa.

"Naisten jalkapallo on kovassa buumissa, mutta samaan aikaan se on yhä täysin marginaalisessa roolissa miehiin verrattuna. Halusin pohtia miksi näin on ja millaista on jalkapalloammattilaisten todellisuus", Johanna Ruohonen kertoo kirjan ideasta.

Naisten laji on matka jalkapallon historiaan ja nykyisyyteen. Kertova tietokirja pohtii ammattilaisuutta, harrastamista, kannattamista, näkyvyyttä ja tasa-arvoa jalkapallossa. Katseen kohteena ovat kotimaiset ja ulkomaiset sarjat sekä kansainväliset turnaukset.

Johanna Ruohonen (s. 1977) on filosofian tohtori ja jalkapalloharrastaja, joka päätti selvittää naisten jalkapallon tarinan. Ruohonen on monipuolinen kirjoittaja, joka on toiminut taidekriitikkona, toimittanut tietokirjoja sekä tehnyt jalkapalloaiheista podcastia.

Naisten laji – kirja jalkapallosta julkaistaan 25.5. Äänikirja ilmestyy 6.7.





Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: johanna.forss@sets.fi