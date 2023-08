Johanna Wilén SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksen markkinointijohtajaksi

Johanna Wilén on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja hän on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran markkinoinnin parissa. Johanna siirtyy uuteen tehtävään Tallink Siljalta, missä hän vastasi Tallink ja Silja Line -brändien strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä markkinointitiimin työn ohjaamisesta.



SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus vastaa S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden kehityksestä ja ohjauksesta. S-ryhmällä on yli 50 Sokos Hotellia ja Radisson Blu Hotellia Suomessa ja Tallinnassa sekä noin 500 ravintolaa. Valtakunnallisten ravintolaketjujen lisäksi joukkoon kuuluu uniikkiravintoloita ja franchising-toimintaa.

S-ryhmän koko matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli vuonna 2022 yli 700 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 6 500 matkailu- ja ravitsemiskaupan ammattilaista.