John Irvingin manttelinperijän romaani kertoo nuoren pojan unohtumattomasta kesästä

Mitä kuuluu? No siis tosi hyvää. Schitt's Creekin käsikirjoittajan riipaisevan hauska esikoisromaani 13.6.2023 14:07:55 EEST | Tiedote

No siis tosi hyvää on lämmin ja katkeransuloinen komedia, joka paljastaa hersyvällä tavalla modernin rakkauselämän, ystävyyden ja onnellisen elämän tavoittelun sudenkuopat. Se on ollut menestys kaikkialla, missä se on julkaistu. Monica Heisey on kutsuttu syksyllä vierailulle Helsinkiin.