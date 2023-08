Johnny Kniga julkaisee Britney Spearsin muistelmat suomeksi 24. lokakuuta

Britney Spearsin muistelmat ilmestyvät suomeksi samaan aikaan englanninkielisen alkuteoksen kanssa. Johnny Kniga -kustantamo julkaisee muistelmat nimellä Nainen minussa.

”Britney kertoo uskomattoman tarinansa rohkeasti ja suurella lämmöllä, mikä on jo itsessään saavutus kaiken hänen kokemansa jälkeen”, Johnny Knigan kustantaja Jaakko Pietiläinen toteaa.

Nainen minussa kertoo kuuluisuudesta, rakkaudesta ja pyristelystä vapauteen. Se kertoo teini-ikäisenä maailmanmaineeseen nousseesta laulajasta, josta tuli yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ja seuratuimmista artisteista. Spears avautuu kirjassaan paitsi myrskyisistä käänteistä urallaan ja yksityiselämässään myös musiikin parantavasta voimasta, ja siitä, millaisen matkan hän on kulkenut kasvaakseen naiseksi, joka hän nyt on.

Kesäkuussa 2021 Britney Spears puhui holhoustaan koskevassa julkisessa oikeudenkäynnissä. Lausunto kosketti ihmisiä ympäri maailmaa ja nosti esiin edunvalvontaa ja holhousjärjestelyjä koskevien lakien epäkohdat Yhdysvalloissa. 13 vuotta kestäneen holhoussuhteen päättymisen jälkeen Spearsilla on vihdoin mahdollisuus kertoa itse elämästään, jota muut hallitsivat aivan liian kauan.

Spearsin muistelmat suomentaa Jorma-Veikko Sappinen. Nainen minussa on mahdollisimman suora käännös alkuteoksen nimestä, The Woman in Me, joka on myös ote Spearsin vuonna 2001 ilmestyneestä kappaleesta I'm Not a Girl, Not Yet a Woman.

Teinitähtenä maailmanmaineeseen ponnistanut Britney Spears on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä artisteista. 150 miljoonaa myytyä levyä ovat tehneet hänestä pop-ikonin ja esikuvan lukemattomille laulajille ja esiintyjille. Hitit kuten …Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Stronger ja Toxic soivat ja säväyttävät vuodesta toiseen. Spears joutui isänsä holhouksen alle pian julkisen hermoromahduksensa jälkeen vuonna 2008. Kontrolloiva holhoussuhde kesti 13 vuotta ja päättyi oikeuskäsittelyn myötä ja osin fanien aloittaman #FreeBritney-liikkeen ansiosta vuonna 2021.