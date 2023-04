Johtavaksi piharakennusten valmistajaksi tähtäävä lahtelainen Elementti Elli on kasvattanut liikevaihtoaan joka vuosi

Elementti Elli -tuotteita valmistaa lahtelainen vuonna 1995 perustettu Lahden Lomarakenne Oy, joiden isä on yrityksen perustaja ja puuhamies Mika Räsänen.

– Tuotekehityksemme on jatkuvaa ja asiakaslähtöistä – monet ratkaisut ovatkin kehitetty asiakkaidemme toiveiden mukaan, Räsänen kertoo.

Elementti Elli -rakennuksen tilaaminen on helppoa. Asiakkaan ei tarvitse tietää kuin rakennuksen koko sekä ikkunoiden sekä ovien määrä ja malli. Rakennuksen asennusvaiheessa voidaan vielä päättää kaikkien näiden paikat.

– Tämä joustavuus vie muunneltavuuden tasolle, minkälaista ei ole ennen ollut tarjolla. Rakennuksia on yksinkertaisista puuliitereistä ja varastoista aina aittarakennuksiin ja taloyhtiöiden jätekatoksiin. Rakennusten muunneltavuus on kaikissa rakennuksissa samanlainen – lähes rajaton. Muunneltavuuden lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota estetiikkaan, missä ulkonäkö on rakennuksen toiminnallisuuden kanssa tärkeää, Räsänen kertoo.

Ympärivuotiset piharakennukset helposti verkkokaupasta

Elementti Elli -rakennusten käyttö ei rajoitu pelkästään kesäaikaan. Energiatehokkailla levyeristeillä valmiiksi eristetyt elementit kuuluvat myös yrityksen tuotevalikoimaan.

Elementti Ellin asiakaspalvelualttius ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä myös verkkokaupassa.

– Asiakas näkee verkkokaupassamme välittömästi rakennuksen kokonaishinnan eikä lopullista hintaa tarvitse arvailla. Tilauksen voi tehdä saman tien mutkattomasti, Räsänen kertoo.

Ellei asiakas ole varma tilauksesta on asiakaspalvelu erittäin nopeaa – usein vastaus tulee jopa minuuteissa, lähes aina saman vuorokauden aikana. Elementti Ellin asiakaspalvelu toimii sähköpostitse, jolloin se ei ole sidottu myöskään viikonpäiviin tai kellonaikoihin.

Tilaus on helppoa – kuten asentaminenkin kattavien ohjeiden avulla

Asennusohjeet ovat innovatiivisesti videomuodossa laajassa videokirjastossa. Näiden avulla on helppo pystyttää rakennus, vaikka asiakkaalla ei olisikaan rakennusalan kokemusta.

– Laajennamme videokirjastoa jatkuvasti uusien tuotteiden myötä. Nykyaikainen 3D-mallinnus videoineen on tässä paljon käytössä. Poikkeuksellista on myös lähes koko Suomen kattava asennusryhmien verkosto – rannikon merialueilta aina Lapin tuntureille asti, Räsänen kertoo.

Asennuksissa normaalista poiketen Elementti Elli ei ole tässä välissä, vaan asiakas voi sopia asennuksen aikataulut ja hinnat suoraan asentajien kanssa. Rakennukset saa tilattua verkkokaupasta myös valmiiksi kasattuna suoraan tehtaalta.

Rakennuslupien varten tarvittavien lupakuvien saanti on tehty myös helpoksi, jotta rakennusprojektin suunnittelu on mahdollisimman mutkatonta.

– Asiakas voi ladata rakennuskuvat verkkokaupan lupakuva-arkistosta ilman sitoumusta ja luvan voi hakea ennen rakennuksen tilaamista. Vastaavaa avointa kirjastoa ei ole muilla valmistajilla, Räsänen kertoo.

Kotimaista tuotantoa vastuullisesti

Rakennusten materiaalit ja jalostus ovat tällä hetkellä noin 99 % kotimaista, työ tehdään Lahdessa ja on suomalaista. Myös ympäristöasiat on huomioitu ja materiaalien kierrätys on viety niin korkealle tasolle, ettei yrityksestä löydy edes sekajäteastiaa.

– Tuotekehityksemme on jatkuvaa sekä asiakkaita kuuntelevaa. Seuraava iso tuoteryhmä tulee olemaan erilaiset saunarakennukset kokoluokassa 4–45 m2. Konsepti on sama kuin muissakin rakennuksissa – asiakas pystyy muokkaamaan ja lisävarustelemaan kaikkia rakennuksia lähes loputtomasti ja samalla tietää rakennuksen tarkan hinnan, Räsänen kertoo tulevaisuuden suunnitelmista ja yrityksen kehityksestä.

Lähivuosien aikana Elementti Elli -tuotemerkki tulee olemaan Suomen johtava

tuotemerkki piharakennuksissa. Lahden Lomarakenteen vankka talous sekä osaaminen tukevat tähän tavoitteeseen pääsyä.

Vuonna 2020 Lahden Jokimaalle valmistuneiden uusien toimitilojen odotetaan jäävän jo lähivuosina pieneksi ja uudet kaksi kertaa isommat tuotantotilat ovat suunnitteilla.