Johtavat vaikuttajat vetoavat voimakkaasti digitalisoitumisen puolesta: ”Olemme alisuoriutujia”, sanoo Business Finlandin Nina Kopola

Suomen johtavat TKI-, teollisuus- ja IT-vaikuttajat ovat huolissaan etenkin suomalaisten pk-yritysten tulevasta kilpailukyvystä. Digitalisoituminen ei etene. Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajan Marjo Miettisen mukaan ”pk-yritykset ovat jääneet paikoilleen: patistan voimakkaasti, ryhtykää tähän, se on elinehto”. IoT Pajalla allekirjoitettiin julkilausuma, joka vetoaa sekä yrityksiin että poliitikkoihin. Yritykset tarvitsevat apua, mihin IoT Paja itse on F-Securen Risto Siilasmaan mukaan ”piilotettu helmi” ja iso mahdollisuus.

Lehdistötiedote 21.5.2021

Suomalaiset pk-yritykset ja päättäjät saivat tänään täyslaidallisen korkean luokan patistusta ja neuvoja. IoT Pajalla järjestetyssä korkean profiilin tapahtumassa ”IoT – Yrityksesi vauhdilla menestykseen” kuultiin johtavien suomalaisvaikuttajien painavat puheenvuorot varsinkin pk-yritysten digitalisoitumiseksi. TKI-panostusten alhaisuus huolestutti vaikuttajia. Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola katsoo tilannetta koko Suomen innovaatiotoiminnan ytimestä.

”Innovaatiot lisäävät tuottavuutta radikaalisti ja sitä kautta hyvinvointia laajasti. Maat, jotka sijoittavat tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaan, saavuttavat korkean tuottavuuden ja talouskasvun. Suomessa olemme alisuoriutujia”, murehti Kopola kansallista tilannettamme.

Digitalisoituminen on Kopolan mukaan myös TKI:n ytimessä – suurin muutostrendi, johon on välttämättä tartuttava. Samaa mieltä on Enston ja Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen. Miettinen kiinnittää erityistä huomiota pk-yritysten huonoon digikehitykseen.

”Isot yritykset ovat selvästi menneet todella suuria harppauksia eteenpäin koronan aikana, pk-yritykset ovat jääneet paikoilleen”, kertoo Miettinen Teknologiateollisuuden dataan perustaen.

“Patistan voimakkaasti, ryhtykää tähän, se on ihan elinehto.”

Juuri tästä on kyse IoT Pajalla tänään allekirjoitetussa vetoomuksessa. Päättäjiin vetoavan julkilausuman ovat allekirjoittaneet Marjo Miettinen, F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha, IoT Pajan toimitusjohtaja Matti Hellgrén, sekä Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja.

Siilasmaa IoT Pajasta: ”Piilotettu helmi”

Miettinen esitteli EU:n valtavia satsauksia digivihreään teknologiakehitykseen ja maalasi suuren kuvan siitä, miten mullistava mahdollisuus IoT (Internet of Things) kaikkiaan on. Risto Siilasmaa korosti tarvetta pysyä mukana muutosvauhdissa, joka on usein jo eksponentiaalinen.

”Uusimman teknologian hyödyntäminen alkaa olla elinehto yrityksille. Yhä useamman palveluyrityksenkin kilpailukyky määräytyy sen avulla. Jos haluaa pysyä edes muiden rinnalla on IoT:tä hyödynnettävä. Tässä IoT Paja voi olla avuksi. IoT Paja on piilotettu helmi”, kiteytti Siilasmaa vielä liian heikosti tunnetun IoT Pajan tilanteen.

Kopola, Miettinen ja Roiha olivat samaa mieltä: Iot Paja on yrityksille suuri mahdollisuus. IoT Paja tarjoaa täysin vastikkeettomasti apua pk-yrityksille ja startupeille esim. IoT-teknologioiden kehittämiseen, prototyyppien rakentamiseen ja testaukseen ja monenlaiseen mekaaniseen, elektroniseen ja softalähtöiseen kehitystyöhön.

”Meidän tarjoamamme mahdollisuus pk-yrityksille ja startupeille on ainutlaatuinen. Täältä löytyy suomalainen TKI-kehittämisen huippuosaaminen IoT:n eri saroilla ja lisäksi vielä rahoitusmahdollisuus lupaavimmille hankkeille”, kertoo toimitusjohtaja Matti Hellgrén,TKI-työn johtamisen rautainen ammattilainen.

Itse lukuisia kehittämishankkeita IoT Pajan kanssa läpivienyt SADE Innovations Oy:n CTO Tero Nordström kehotti myös lämpimästi yrityksiä kääntymään IoT Pajan puoleen – jo 250 yritystä on saanut vauhtia tuotekehitykseensä yhteistyössä IoT Pajan kanssa. Ohjelmistokehityksen näkökulman huipputapahtumaan toi vahvasti Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja.

”Olemme räjähdysmäisen kasvun edessä, uusi aikakausi on alkamassa. Niistä yrityksistä kuullaan jatkossa, jotka nyt ovat mukana tai lähtevät mukaan IoT-rakentamiseen. Digitalisoituminen vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn, menestykseen ja erityisesti omistaja-arvoon. Jotka eivät tee harppausta kuihtuvat pois. Jäljelle jäävät ne, jotka ovat ymmärtäneet hakea kilpailukykyä ohjelmistojen kautta”, analysoi Roiha.

Julkilausuman tavoite on sattuvasti ”IoT 100 prosenttia”. Kun kaikki menestyvät yritykset ovat tavalla tai toisella pian IoT-yrityksiä, niin näihin menestyvien yritysten 100 prosenttiin pitäisi mahtua mahdollisimman moni suomalaisyritys, peräänkuuluttavat julkilausuman allekirjoittajat.

