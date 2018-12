Joka kymmenes aikoo tehdä ostoksia verkkoapteekissa lähikuukausina

Yliopiston Apteekki on tutkitusti yksi Suomen parhaista asiakaspalveluyrityksistä. Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka koko tuotto käytetään suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Yrityksellä on 900 000 Uniikki-kanta-asiakasta. Asiakaspalvelukanavia ovat 17 apteekin lisäksi puhelinpalvelu (24 h), chat ja verkko ya.fi