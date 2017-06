Joka kymmenes vainaja palvelee koulutuskäytössä Pirkanmaalla

Taysin etupihahankkeen rakennustyöt puolivälissä – työmaalla juhlittiin harjannostajaisia 15.6.2017 15:34 | Tiedote

SRV:n toteuttaman Tampereen yliopistollisen sairaalan etupihahankkeen rakennustyöt ovat puolivälissä, ja työmaalla juhlittiin harjannostajaisia torstaina 15. kesäkuuta. Taysin etupihalle rakennetaan kolme uudisrakennusta ja maanalainen pysäköintihalli, jotka otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2018–2020 aikana. Taysin etupihan rakenteilla olevat uudet tilat tulevat palvelemaan lapsia, nuoria, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista ja sydänsairauksista kärsiviä potilaita sekä raskaana olevia ja synnyttäjiä. Lisäksi tiloihin tulee toimenpideradiologian ja verisuonikirurgian yksikkö ja sairaalan uusi pääaula. ”SRV:llä on pitkä kokemus vaativien sairaalatilojen rakentamisesta sekä turvallisen sairaalatoiminnan mahdollistamisesta rakentamisen aikana ja Taysin etupihahanke on yksi hieno esimerkki ammattitaidostamme. Kyseessä on laaja hanke ja työmaan sijainti on ollut haastava. Työt ovat kuitenkin edenneet aikataulussa ja budjetissa sekä ennen kaikkea hyvässä yhteishengessä tilaajan kanssa