Joka viides suomalainen lainaa rahaa laskujensa maksamiseen

21 prosenttia suomalaisista on lainannut rahaa tai käyttänyt luottokortin luottorajan täyteen maksaakseen laskujaan viimeisen kuuden kuukauden aikana. Lainaajien määrä on pysynyt samana viime vuoteen verrattuna, mutta lainattavat summat ovat pienentyneet.

Vaikka suurin osa suomalaisista maksaa laskunsa tunnollisesti, joka viidennellä kyselyyn vastanneista on jatkuvasti vaikeuksia selviytyä laskuistaan. Yleisimmin rahaa lainataan vanhemmilta sekä ystäviltä. Lainattavan summan keskiarvo oli tänä vuonna 612 euroa kuuden kuukauden ajalta. Viime vuonna summa oli reilusti suurempi, 1020 euroa samalta ajalta.

Rahaa lainataan yleisimmin vanhemmilta sekä ystäviltä. 24 prosenttia vastaajista on käyttänyt kulutusluottoja. Omalta pankilta lainanneita oli 19 prosenttia vastaajista.

- Ikävä kyllä tilastojen valossa näyttää siltä, että maksuvaikeuksilla on taipumus kasaantua samoille henkilöille, ja niiden hoitaminen on hidasta. Mikäli omassa maksukyvyssä tapahtuu muutoksia, kannustamme olemaan meihin herkästi yhteydessä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asioihin tartutaan, sitä enemmän ratkaisumahdollisuuksia on käytössä, kannustaa Juha Iskala, myynti- ja markkinointijohtaja Intrumilta.

Intrum on kerännyt tutkimustietoa 24 401 kuluttajalta 24 Euroopan maasta muodostaakseen kuvan Euroopan kuluttajien jokapäiväisestä elämästä; heidän kuukausittaisesta kulutuskäyttäytymisestään ja kyvystään hoitaa henkilökohtaista talouttaan. Nämä tutkimustulokset esitellään Kuluttajien maksutaparaportissa 2017 (European Consumer Payment Report). Vuoden 2017 raportti on nyt ilmestynyt. Tutustu tuloksiin ja lataa raportit koko Euroopan sekä Suomen tuloksista veloituksetta.

Tulokset perustuvat Intrum Justitian raporttiin kuluttajien maksutavoista.

Viisi vinkkiä parempaan taloudenhallintaan:

Harkitse tarkkaan, ennen kuin ostat uutta. Tarvitsetko sitä todella? Harkitse tarkkaan luoton ottamista. Säästä. Siten et joudu pulaan, kun isommat maksut erääntyvät (esim. auton vakuutusmaksu) tai tulee yllättäviä menoja (esim. pesukone hajoaa). Maksa laskusi eräpäivään mennessä. Vältyt ylimääräisilta kuluilta. Pidä kirjaa tuloistasi ja menoistasi. Vältyt kuluttamasta varoja, joita sinulla ei ole. Jos et pysty maksamaan laskujasi, ota heti yhteys velkojaasi.Maksusuunnitelman sopiminen on sekä myyjän että ostajan etu. Myös perintään siirretyistä maksuista voi sopia perintäyhtiön kanssa.

