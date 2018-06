Jokainen koulunsa päättävä on tärkeä

Suomen Mielenterveysseura toivottaa onnea elämässä kaikille lapsille ja nuorille koulujen ja opintojen päättymisen johdosta: ”Aikuisten tehtävä on tässä kohtaa valaa nuoriin itseluottamusta ja luoda näin lähtökohtia hyvälle mielenterveydelle.”

– Kouluvuosi on lopussa, oppivelvollisuus tai tutkinto on tullut päätökseen. Jokainen meistä on tehnyt sen, mikä tänä vuonna ja tässä hetkessä on ollut mahdollista. Haluamme sanoa, että se riittää, Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi painottaa.

Suorittamisen ja menestyksen ihannointi yhteiskunnassa aiheuttaa paljon paineita, jotka kärjistyessään voivat johtaa mielenterveyden horjumiseen. Vanhemmilta tai muilta tärkeiltä aikuisilta saatu hyväksyntä, huolenpito ja rakkaus taas tukevat vahvan itsetunnon rakentumista, joka luo perustaa hyvälle mielenterveydelle.

– Koulujen päättyessä haluamme muistuttaa vanhempia ja sukulaisia siitä, että kaikki lapset ja nuoret ovat tärkeitä koulumenestyksestä riippumatta. Jokainen lapsi ja nuori kaipaa aikuisten aikaa, huomiota ja läsnäoloa.

Loma on lepoa ja virkistäytymistä varten

Lasten ja nuorten arki on usein kiireistä ja joskus kuormittavaa, joten lepo tulee tarpeeseen. Koulun ja harrastusten loppuminen keväällä voi kuitenkin aiheuttaa ahdistustakin, kun tutut ja turvalliset aikataulut taukoavat. Samalla tavalliseen arkeen kuuluvat sosiaaliset verkostot "reikiintyvät". Harrastuksissa ja koulussa tuttuja kavereita nähdään säännöllisesti, kun taas lomalla arjen kaverit hajaantuvat.

– Aikuisten tehtävä on huolehtia, että lapset saavat lomalla levätä ja ohjelmaa on sopivasti. Loma on tehnyt tehtävänsä, kun se alkaa olla jo tylsää. Silloin paluu kouluun ja arjen rutiineihin tuntuu mielekkäältä.

Pop-tähden viesti kaikille: ”Olet tärkeä!”

Mielinauha-keräyksen keulahahmo Alma on myös puhunut koulun itselleen aiheuttamista paineista.

Nyt, kun Alma tekee kansainvälistä uraa maailmalla, hänen mielestään kaiken menestymisen takana on turvallinen lapsuus ja perhe. ”Ei niinkään kasvatus, vaan läsnäolo ja kuunteleminen.”

Ja vaikka Alma ja hänen sisarensa Anna eivät valkolakkia päähänsä painaneetkaan, vanhemmat ovat heistä nyt ylpeitä.

”Varo sit ulkomailla, ne vaan sanoo.”

Mielinauha-keräys jatkuu kesäkuun loppuun asti. Keräyksellä tuetaan mielenterveystyötä. Mielinauhan voi ostaa itselleen tai vaikka koulunsa päättävälle R-kioskilta, Tokmannilta tai apteekista. Lisätietoa: mielinauha.fi

Lisätietoa Suomen Mielenterveysseurasta:

Sari Aalto-Matturi

toiminnanjohtaja

+358 400 508 234 tai sari.aalto-matturi@mielenterveysseura.fi

KUVA:EMILIA IKÄHEIMO