Jokainen maahantulija on edelleen ohjattava terveystarkastukseen Pohjois-Suomen alueen rajanylityspaikoilla

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain nojalla alueensa kuntia ja kuntayhtymiä järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajaliikenteen henkilöille, jotka tulevat maahan alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta. Määräys on voimassa 1.4. - 31.5.2021.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys koskee Oulun kaupunkia, Kuusamon kaupunkia ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää. Määräys on tehty tartuntatautilain 15 pykälän nojalla SARS-CoV2-viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Aluehallintovirasto jatkaa sisällöltään samana 1.3.2021 alkaen voimassa ollutta määräystä toukokuun loppuun, eli kahdeksi kuukaudeksi ajalle 1.4.-31.5.2021.

Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueellaan, myös rajanylityspisteillä.

Uudet virusmuunnokset muodostavat merkittävän epidemiauhan, jonka leviämistä Suomeen tulee tehokkaasti torjua. Kaikilla rajanylityspaikoilla maahantulijoiden edellytetään osallistuvan koronatestiin, ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeen mukaan vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen, joten heitä ei myöskään tarvitse ohjata testeihin. Testaus ei myöskään koske kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään. Heille on laadittu omia työtehtäviin sopivia ohjeita, jotka jaetaan rajalla. Maahantulopisteen viranomaiset voivat kuitenkin suositella myös kuljetus- ja logistiikkahenkilöstölle testauksia. Testaus on aina perusteltua, mikäli henkilöllä on koronavirukseen soveltuvia oireita tai hän itse epäilee tartuntaa.

Lisätietoa

Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi (STM kirje 28.1.2021)

Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä (STM kirje 3.2.2021)

Suositus maahantulon yhteydessä tehtävistä terveystarkastuksista SARS-CoV-2-viruksen ja sen herkästi leviävien muunnosten leviämisen estämiseksi (THL:n ohje 23.3.2021)

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi)

Rajavartiolaitoksen ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana (raja.fi)

Koronainfo

Aluehallintoviraston koronaneuvonta (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16):

p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

Median yhteydenotot

johtaja Maria Siurua, p. 0295 017 546

aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola p. 0295 017 573

ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 0295 017 551

etunimi.sukunimi@avi.fi, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto