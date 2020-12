Jokaisella oikeus elää hyvä kuolema – Pirkanmaan Hoitokodille Elämän tähden -tunnustuspalkinto

Koronanyrkki: Koronasuosituksia noudatettava ikäihmisten ja riskiryhmien hengen suojelemiseksi 8.12.2020 15:12:55 EET | Tiedote

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaalla koronaviruksen ilmaantuvuus kuluneiden kahden viikon perusteella on 74 per 100 000 asukasta. Positiivisten näytteiden prosenttiosuus Fimlabissa testatuista seitsemän vuorokauden ajalta on nyt viikon 49 ajalta 1,2 prosenttia. Jäljitys on onnistunut edelleen hyvin, sillä tartunnan lähde tiedettiin viime viikolla 73 prosentissa tapauksista.