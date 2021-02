Jokaisen nuoren käsikirja puhuu konstailemattomasti kehosta, seksistä, ystävyydestä ja rakkaudesta

Murrosiässä mieli täyttyy uusista unelmista ja samalla huolista – oma ruumis kiehtoo ja ihmetyttää. Nathalie Simonssonin Maailman tärkein kirja antaa vastauksia kysymyksiin, jotka askarruttavat monia, mutta joista voi olla vaikea puhua aikuisten kanssa. Se myös muistuttaa, kuinka tärkeää on kohdella hyvin itseä ja muita.

Mikä on joo-tunne ja mikä ei-tunne? Kuka päättää, mikä on tyttömäistä ja mikä poikamaista? Mitä porno on? Miltä kiihottuminen tuntuu?

Nathalie Simonsson on Ruotsin tunnetuimpia seksuaalikasvattajia. Työssään hän on jutellut tuhansien lasten ja nuorten kanssa ja tietää, kuinka puhua kaikkein intiimeimmistä ja noloimmistakin asioista hauskasti, innostavasti ja rehellisesti.

"Muistan hyvin, että minulla oli lapsen paljon kysymyksiä, joita en uskaltanut esittää kenellekään. Tietysti asioista phuminen tuntui jotenkin nololta ja salaiselta. Siinä minä sitten ihmettelin huolissani", Simonsson sanoo.

"Nyt tuntuu ihan omituiselta, että kehosta, tunteista ja seksistä puhuminen on niin vaikeaa. Kaikkien päässähän ne pyörivät! Muiden kanssa jutellessa huomaa aika pian, että valtaosa meistä ajattelee samoja asioita."

Teoksessa käsitellään kehon ja seksin lisäksi myös erilaisia tunteita ja perheitä ja ystävyyttä. Löytyypä kirjasta flirttikoulukin.

Kuuden kohdan flirttikoulu

♥ Yritä kiinnittää hänen huomionsa. ♥ Oleskele hänen lähistöllään ja keksi jotakin juteltavaa. ♥ Keksi asioita, jotka ovat teille yhteisiä. ♥ Ole erityisen kiltti ja huomaavainen häntä kohtaan. ♥ Katso häntä pitkään silmiin ja hymyile. ♥ Sano asioita, joista hän ymmärtää sinun tykkäävän hänestä.

