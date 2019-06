JokiLaakeri ruotsalaiseen omistukseen

Tamperelainen teknisen kaupan tukku- ja maahantuontiliike JokiLaakeri Oy on siirtynyt ruotsalaisen Nomon omistukseen. Kauppasopimus allekirjoitettiin perjantaina 14. kesäkuuta.

Toimitusjohtaja Jori Paatsjoki jatkaa JokiLaakerin toimitusjohtajana. Kauppa ei vaikuta JokiLaakerin henkilöstön määrään.

”Teollisuuden ketjut muuttuvat ja samalla JokiLaakeri on kansainvälistynyt sellaisella vauhdilla, jota oli vaikea kuvitella silloin, kun yritystä laitettiin pystyyn vuonna 1991. Laakerien kaupassa yhä tärkeämpiä ovat modernit logistiset ratkaisut, kunnonvalvonta ja saatavuus,” toimitusjohtaja Jori Paatsjoki sanoo.

”JokiLaakeri on kasvanut, mutta menestykselliseen kansainvälistymiseen tarvitaan leveämmät hartiat. Uskon, että Nomo on erinomainen omistaja, joka on tunnistanut JokiLaakerin henkilöstön osaamisen.”

Nomo kuuluu osana Axel Johnson -konserniin, joka on Pohjoismaiden suurimpia vähittäiskaupan ja palveluiden yrityksiä.

JokiLaakeri on perustettu vuonna 1991. Se on erikoistunut laakerien tukkukauppaan. Yrityksen valikoimiin kuuluvat myös tiivisteet, voimansiirtoratkaisut, lastuavat työkalut, teollisuuskemikaalit ja pneumatiikkatuotteet.

JokiLaakerin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 18 miljoonaa euroa. Yritys työllistää tällä hetkellä 34 henkilöä viidellä paikkakunnalla.