Jokilaaksojen kuntien välisen joukkoliikenteen talviaikataulukausi alkaa

Jokilaaksojen kuntien välisen joukkoliikenteen runkona ovat toisen asteen opiskelijoita palvelevat vuorot eri paikkakunnille. Lisäksi liikennöidään ympärivuotista työmatkaliikennettä yleisimpinä työssäkäyntiaikoina Alavieskasta, Kalajoelta, Nivalasta, Oulaisista ja Sievistä Ylivieskaan sekä Ylivieskasta Oulaisiin ja Sieviin. Säännöllisesti matkustaville tarjolla on yhteysvälistä riippuen edullisia kausi- ja sarjalippuja.

Useimmilla Ylivieskaan saapuvilla vuoroilla on liityntäyhteys juniin Ylivieskan rautatieasemalla. Lisäksi osalla vuoroista voi olla liityntäyhteys juniin myös Oulaisten rautatieasemalla. Osa junien liityntäyhteyksistä ajetaan myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Liityntäyhteyksiä liikennöidään alla mainituilla reiteillä.

Hiekkasärkät – Kalajoki – Alavieska – Ylivieska

Oulainen – Ylivieska

Reisjärvi – Sievi – Sievi as. – Ylivieska

Pyhäntä – Piippola – Pulkkila – Haapavesi – Ylivieska

Nivala – Ylivieska (koulupäivinä), Pyhäsalmi – Haapajärvi – Nivala – Ylivieska (lomapäivinä)

Kalajoki – Merijärvi – Oulainen

Talvikauteen verrattuna joukkoliikenteessä on tehty sekä pieniä reitti- ja aikataulumuutoksia että suurempia muutoksia, jotka on lueteltu alempana pääsuunnittain. Aikataulut ovat saatavilla Google Mapsista sekä Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja Liput -sovelluksesta. Lisätietoja lipputuotteista löytyy Matkahuollon verkkokaupasta. Aikatauluja ja tietoa lipputuotteista on saatavilla myös linja-autoista.

Muutokset yhteysvälillä Pyhäntä – Piippola – Pulkkila – Haapavesi

Koulupäivisin Piippolasta Leskelän kautta Pulkkilaan klo 8.15 ja Pulkkilasta Leskelän kautta Piippolaan klo 15.05 kulkeneet vuorot lakkaavat Siikalatvan kouluverkkomuutosten vuoksi. Vuorot kulkevat edelleen Pyhännän ja Piippolan välillä, mutta vuorojen aikataulua on muutettu.

Muutokset yhteysvälillä Oulainen – Ylivieska

Oulaskankaan kautta kulkevien vuorojen määrää on lisätty siten, että Ylivieskasta myös klo 9.10 lähtevä vuoro ajetaan Oulaskankaan kautta. Arkiaamuisin Oulaskankaalle pääsee Ylivieskasta koulupäivisin kolmella ja lomapäivinä kahdella vuorolla.

Muutokset yhteysvälillä Reisjärvi – Sievi – Sievi as. – Ylivieska

Ylivieskasta Sieviin koulupäivisin klo 6.10 ja lomapäivinä lähtevä vuoro ajaa jatkossa reittiä Ylivieska – Sievi – Sievi as. – Ylivieska.

Muutokset yhteysvälillä Kärsämäki – Haapajärvi – Reisjärvi

Haapajärveltä lähtee koulupäivisin uusi vuoro Kärsämäelle klo 7.50. Samalla Reisjärven ja Kärsämäen välistä aamupäiväliikennettä vähennetään pienten matkustajamäärien vuoksi.

Muutokset yhteysvälillä Pyhäsalmi – Kärsämäki – Haapavesi

Haapavedeltä lähtee jatkossa iltapäivisin kaksi vuoroa Pyhäsalmelle (klo 14.10 ja 16.20). Kärsämäen ja Haapaveden välillä reitti muuttuu siten, että vuorot kulkevat Pyrrönperäntien kautta.

Muutokset yhteysvälillä Kalajoki – Merijärvi – Oulainen

Oulaisten ja Kalajoen välisen liikenteen iltapäivävuorojen aikatauluihin tehdään merkittäviä muutoksia. Oulaskankaalta lähtee iltapäivisin vuoroja Kalajoelle klo 14.00 ja 15.20, ja vuorot ajetaan Oulaisten linja-autoaseman kautta. Vastaavasti Merenojan koululta lähtee vuoroja Oulaisiin klo 15.00 ja 16.20, ja vuorot ajetaan Kalajoen linja-autoaseman kautta.